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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom upravom, Sektorom poreske policije, uhapsili su J. Č. (38) iz Šapca i Z. T. (48) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela poreska prevara, poreska utaja i pranje novca.

00:51 hapšenje poreska prevara Izvor: Mup Srbije

Istom krivičnom prijavom u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, biće obuhvaćeni i N. K. (33) i B.T. (48) iz Beograda, koji se nalaze u pritvoru na osnovu ranije podnetih krivičnih prijava

za ista krivična dela.

- J. Č. i Z. T se sumnjiče da su, od decembra 2024. do februara 2025. godine u svojstvu odgovornih lica dva privredna subjekta, na osnovu fiktivno izdatih faktura, vršili prenose novca u ukupnom iznosu od 37.428.000 dinara na račune privrednih društava u kojima su odgovorna lica N. K. i B. T. - navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako se sumnja, N. K. i B. T. su novac dalje preneli na lični račun N. K. koji je taj novac podigao u gotovini.

Na ovaj način osumnjičeni su ostvarili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 37.428.000 dinara, dok je budžetu Republike Srbije, neplaćanjem poreskih obaveza, naneta šteta u iznosu od oko 14.920.000 dinara.

J. Č. i Z. T. je određeno zadržavanje do 48 časova, i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu - Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije.

Oglasilo se i tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je u toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su u periodu od 1.12.2024. godine do 28.2.2025. godine, osumnjičeni Z.T., kao odgovorno lice privrednog društva „BEE IT“, a J.Č., kao preduzetnik, podnosili poreske prijave neistinitog sadržaja u kojima su neosnovano iskazivali pravo na povraćaj PDV po osnovu fiktivnih faktura o navodnom izvršenom prometu usluga sačinjenih od strane osumnjičenih N.K. i B.T. - prema kojima su postupci krivični postupci u toku.

- Po prethodno pomenutim fiktivnim fakturama, umanjili su oporezivu dobit na osnovu neosnovano uvećanih troškova poslovanja i izbegli obračun, prijavu i plaćanje poreskih obaveza, i to poreza na dobit pravnih lica. Na ovaj način Z.T. je oštetio budžet Republike Srbije za ukupan iznos od 4.963.756,00 dinara, a osumnjičena J.Č za ukupan iznos od 5.876.840,00 dinara - navode iz tužilaštva i dodaju: