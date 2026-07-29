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Bodibilder Doni Benedikt (38) koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio svoju partnerku, Užičanku Veru Pitulić (41) zločin je, prema najnovijim detaljima iz istrage, počinio u svojoj kući u kojoj je policija pronašla brojne tragove krvi, ali i varikinu kojom je pokušao da ukloni tragove! Telo Vere Pitulić, čiji je nestanak porodica prijavila 20. jula, kako je Kurir pisao, pronađeno je dan kasnije u napuštenom automobilu pored auto-puta.

- Istraga je pokrenuta istog trenutka, jer je policiji bilo jasno da je reč o zločinu. U kući njenog partnera, s kojim je neko vreme bila u ljubavnoj vezi, pronađeni su na više mesta očišćeni tragovi krvi, ali i rupa u zidu koja se poklapa sa povredama na glavi koje je imala Vera Pitulić - prenosi portal Fox4.

1/5 Vidi galeriju Doni N. sumnjiči se za ubistvo Vere Pitulić Foto: Facebook

Policija, kako dodaju, veruje da je Vera ubijena mnogo pre nego što je policija pronašla njeno telo. Kako otkrivaju, imala je brojne povrede, među kojima su i teške povrede glave.

Poslednji put, podsetimo, prijatelji su je videli 18. jula, na žurci pored bazena na kojoj je bila sa Benediktom. Kako su posvedočili, njih dvoje su se posvađali jer je on pravio ljubomorne scene i zajedno otišli sa proslave. Iste večeri, telefon joj je poslednji put bio uključen i od tada je niko nije video niti čuo.

- Benedikt je prvobitno u izjavi policiji negirao da je bio sa Verom Pitulić te večeri, ali je suočen sa vido-snimkom na kom se vide njih dvoje i na kom nesrećna žena ima ružičasti kupaći kostim, priznao da su bili zajedno. Inače, u automobilu u kom je pronađeno njeno telo, policija je otkrila upravo ružičasti kupaći, koji je bio pozitivan na tragove krvi - otrkiva ovaj portal šta su istražitelji otkrili tokom prethodnih nekoliko dana.

Mesto na kom je pronađen automobil Foto: Screenshot YT, Facebook

Policija je odmah pretresla kuću Donija Benedikta i otkrila ključne dokaze, na osnovu kojih je optužen za ubistvo.

- Pronađene su krpe za brisanje i prazna posuda od varikine u kanti za smeće. Rupa u zidu Benediktove kuće odgovara povredi glave koju je imala Vera, a ispod rupe testovi su pokazali tragove krvi. Isti očišćeni tragovi pronađeni su na još dve lokacije u kući - otkrili su oni.

Kako prenose, Benediktova bivša devojka koja je saslušana u sklopu istrage, policiji je rekla da veruje da je on bio sposoban da ubije Veru, jer je i ranije bio nasilan. Inače, prema pisanju američkih medija, protiv njega je već vođen postupak za nasilje u porodici prema bivšoj supruzi, zbog čega mu je sud u Dalasu pre nekoliko godina izrekao i meru zabarane prilaska.

O Veri Pitulić, koja je bila majka dvoje maloletne dece i u Dalasu radila kao učiteljica govorili su i njeni prijatelji, s kojima je vreme provodila tokom života u SAD.

- Nikada nikome nije rekla ne, ako nam je bila potrebna pomoć - rekla je njena prijateljica Mena Vahba.