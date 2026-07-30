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Zoran Marjanović, kom se sudi pred Višim sudom u Beogradu za teško ubistvo supruge Jelene Marjanović, inače pevačice Granda, ne prestaje da privlači pažnju javnosti, a ekipa Kurira nedavno ga je zatekla u jednom lokalu u Beogradu sa misteriznom plavušom!

Marjanović je, prema zapažanju naše ekipe, veći deo vremena proveo razgovarajući telefonom. Delovao je zamišljeno i koncentrisano na razgovor koji je potrajao, a tek nakon toga za njegov sto stigla je atraktivna plavuša.

- Njih dvoje su potom nastavili da sede zajedno, jedno pored drugog, u opuštenoj atmosferi. Ipak, nije poznato u kakvom su odnosu niti ko je misteriozna žena koja mu se pridružila, pa ostaje nejasno da li je reč o prijateljici, poslovnoj saradnici ili nekom drugom iz njegovog privatnog života - kaže izvor Kurira i dodaje da je Zoran nedavno promenio i imidž, kada se na suđenju u Palatu pravde pojavio sa novom frizurom, takozvanom "tarzankom".

1/4 Vidi galeriju Zoran Marjanović sa atrktivnom plavušom Foto: Kurir

Inače, Marjanović već godinama ne prestaje da intrigira javnost, kako zbog slučaja ubistva njegove supruge Jelene Krsmanović Marjanović i sudskog postupka koji se protiv njega vodi, tako i zbog burnih dešavanja u privatnom životu.

Turbulentan život

Marjanovićev život godinama je pod lupom, počev od hapšenja zbog ubistva supruge, izlaska na slobodu, ponovljenog suđenja, pa do turbulentnih ljubavnih veza udovca.

- Pre braka sa Jelenom, bio je oženjen Sanjom, sa kojom ima sina Uroša. Nakon razvoda, započeo je vezu sa Jelenom, koja je tada bila veoma mlada, a njihova ljubavna priča godinama je predstavljana kao skladna, sve do tragičnog kraja - kaže sagovornik.

Treća žena, inače nevenčana, ali nimalo nebitna u Zoranovom životu jeste Zorica Mitrović. Naime, Kurir je još u to vreme pisao o tome da je Zoran našao novu devojku, ali je Mitrovićeva čas priznavala, a čas negirala ove navode, sve dok se na jednom od suđenja nisu pojavili zajedno. Iako su se mnogi začudili što je Marjanović samo godinu dana od smrti supruge uplovio u novu vezu, njima to nije smetalo.

1/7 Vidi galeriju Žene koje su obeležile život Marjanovića Foto: Nenad Kostić, Shutterstock, Stefan Stojanović MONDO, Nenad Kostić

Da je njihova ljubav jaka govori i činjenica da je nasrnula na policajce kada su hapsili Marjanovića 2017. što je i sama potvrdila uz reči: "Ko zna šta bi bilo da me prijatelji nisu zaustavili". Mnogima je bilo posebno interesantno to što je sličnost između Zorice i Jelene bila potpuno neverovatna, te su tako svi komentarisali da je Zorica kopija tragično preminule pevačice.

Žena koja je takođe bila prisutna u Zoranovom životu jeste i Rada Matić iz Beča, koja je preminula u septembru 2021. godine. Matićeva je prvi put 2016. dospela u centar javnosti, kada je obelodanjeno njeno eksplicitno dopisivanje sa Zoranom Marjanovićem.

U medijima su se potom pominjale i druge žene, među njima bivša rijaliti učesnica Leontina Bilandžija, kao i pevačica Indira Aradinović Indy.

Obeležena decenija

Inače, početkom aprila ove godine obeležena je decenija od ubistva Jelene Marjanović, a javnost i dalje čeka epilog ovog slučaja.

Potraga za Jelenom Marjanović Foto: Damir Dervišagić

Tog 2. aprila 2016. u kasnim popodnevnim satima odjeknula je vest da je nestala pevačica Granda. Porodica, brojni građani, meštani ali i Zoran Marjanović sate, do kasno u noć, proveli su na nasipu na kom je suprug tvrdio da je video poslednji put, kada je otišla da džogira, a on sa ćerkicom ostao da je čeka. Ubrzo, na mesto nestanka stigle su i patrole policije, ali od Jelene nije bilo traga.

U ranim jutarnjim satima, Zoran Marjanović je priveden prvi put u policiju. Dok je on bio na ispitivanju, policija je pronašla telo pevačice.

- Obdukcija je pokazala da je Jelena Marjanović ubijena između 16.30 i 17.04 sati. Njen nestanak policiji je prijavljen nešto pre 20 časova i tada je policija otpočela potragu. Narednog dana, rano ujutru, Zoran je priveden prvi put u policiju, a gotovo u isto vreme pronađen je njen mobilni telefon, a potom i telo u blizini kanala - podseća sagovornik Kurira.

1/6 Vidi galeriju Pevačica je ubijena 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče Foto: Jelena Rafailović I Printscreen FB, Privatna Arhiva, Zorana Jevtić

- Nisam ubio svoju ženu, voleo sam Jelenu. Naša ćerka mi je najbolji svedok da se toga dana nisam odvajao od nje - rekao je posle hapšenja Zoran Marjanović.

Inače, prema optužnici po kojoj mu se i dalje sudi, pošto je prvu presudu kojom je bio osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora ukinuo Apelacioni sud, Zoran je iskoristio njeno poverenje, namamio je da se spusti do nasipa dok je ćerkicu ostavio da sama čeka na stazi, a onda je sa osam udaraca metalnim predmetom udario.