Više javno tužilaštvo u Pančevu donelo je juče naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih J.N. (41), D.G. (25), i devojke S.Š. (44), svi iz Vršca, kao i Z.K. (46) iz Čantavira zbog sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo u pokušaju.

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su 27. jula, oko 1.15 časova, u Vršcu, u kući u ul. Miloša Obilića, kao članovi grupe, pokušali da upotrebom sile od oštećene (73) oduzmu novac i druge vredne stvari u nameri da njihovim prisvajanjem sebi pribave protivpravnu imovinsku korist. Postoje osnovi sumnje da su tom prilikom oštećenoj naneli lake telesne povrede u predelu glave i tela, nakon čega su se udaljili iz kuće jer su se uverili da u njoj nema vrednih stvari - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.