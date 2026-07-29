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U selu Korenita kod Loznice dogodio se stravičan zločin! Kako nam je potvrđeno, žena je uhapšena zbog sumnje da je ubila muža R. Đ. (60).

- Sumnja se da je R. Đ. pre nekoliko dana u porodičnoj kući kuhinjskim nožem izbola žena. Nesrećni čovek zadobio je ubodne rane u predelu bubrega, slezine i pluća. Sa teškim povredama bio je prevezen u bolnicu, ali je, nažalost, podlegao teškim povredama - rekao je izvor Novosti i dodao da je R. Đ. već sahranjen na lokalnom groblju.