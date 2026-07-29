Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu , u saradnji sa Poreskom policijom, sproveli su akciju suzbijanja ulične prodaje duvana i cigareta kod Zelene pijace u Smederevu, saopšteno je iz policije.

- Inspektori kriminalističke policije su u jednom lokalu i kod dva ulična prodavca pronašli i oduzeli ukupno oko 26 kilograma rezanog duvana i 6.000 komada ručno pravljenih cigareta. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, protiv troje osumnjičenih biće podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe - navodi se u saopštenju PU Smederevo.