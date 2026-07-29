Slušaj vest

U nastavku akcije „Armagedon“, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd, PU Valjevo, PU Novi Sad, PU Sremska Mitrovica i PU Niš, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uhapsili su pet osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Uhapšeni su I. M. (1974) iz Beograda, V. L. (1977) iz Valjeva, B. L. (1989) iz Novog Sada, D. O. (1967) iz Sremske Mitrovice i S.Đ. (2002) iz Niša.

- Sumnja se da su navedena lica putem interneta, u dužem vremenskom periodu, preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe, tako što su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt sa maloletnim licima, od kojih su zahtevali i pribavili fotografije i video materijale seksualne sadržine na kojima se nalaze oštećeni - piše u saopštenju.

Takođe, osumnjičeni su putem aplikacija Telegram i specijalizovanih čet aplikacija razmenjivali materijale nastale seksualnom eksploatacijom dece na internetu.

Policija je pretresom stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, pronašla računare i računarsku opremu, u kojima su uvidom, pronađene fotografije i video zapisi nastali seksualnom eksploatacijom dece.