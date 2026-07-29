Slušaj vest

Građani Smedereva obratili su se redakciji Kurira kako bi ukazali na, kako kažu, krajnje opasnu situaciju koja već neko vreme uznemirava stanovnike ovog grada. Kako tvrde, trinaestogodišnji dečak navodno upravlja automobilom na javnim saobraćajnicama, dok se pored njega nalazi njegov otac koji ga, prema njihovim rečima, snima.

Snimak na kojem se, kako je navedeno, vidi dečak za volanom automobila dostavljen je našoj redakciji, a na njemu se zaista vidi dete koje bi moglo da ima 13 godina, kako vozi automobil. Zbog zaštite prava i identiteta maloletnog lica, snimak nećemo objaviti.

Kako nezvanično saznajemo, slučaj je prijavljen i policiji i uveliko se radi na utvđivanju svih okolnosti ovog, u najamanju ruku, neodgovornog ponašanja.

- Policiji je poslat snimak i oni su odmah reagovali i obavili razgovor sa roditeljima maloletnog dečaka - saznaje Kurir nezvanično od izvora, koji dodaje da će, takođe, biti upućen i dopis Centru za socijalni rad, a o narednim koracima odlučivaće Više javno tužilaštvo u Smederevu.

Zabrinuti

Građani koji su se javili našoj redakciji, kažu da su zabrinuti zbog ovakvog ponašanja i da strahuju za bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

- Lljudi, šta je s vama?! Ne možemo da verujemo da neko može da dozvoli detetu da sedne za volan. To nije igra, vožnja može da bude smrtonosno oružje ako njime upravlja neko ko nema ni godine ni iskustvo za to - kaže jedan od građana Smedereva.

Kako navode naši sagovornici, problem je što se, prema njihovim tvrdnjama, ovakva situacija nije desila jednom, već da su istog dečaka više puta viđali za volanom.

- Ljudi su počeli da pričaju o tome po gradu, mnogi su ga videli, a i snimci postoje na društvenim mrežama. Nije normalno da dete tog uzrasta vozi, dok odrasla osoba sedi pored njega i snima da bi se hvalila na Instagramu - priča zabrinuti sagovornik.

Među građanima vlada zabrinutost jer, kako kažu, nikada ne znaju kada i gde mogu da se susretnu sa vozilom kojim upravlja dete.

- Iskreno, čovek se zapita kada izađe na ulicu. Šta ako to dete izgubi kontrolu nad vozilom? Šta ako neko naiđe peške ili se desi sudar? Posledice mogu biti katastrofalne - navodi jedna stanovnica Smedereva.

Građani apeluju na sve, ali i na nadležne.

- Neko mora da reaguje pre nego što se dogodi tragedija. Bolje je sprečiti nego posle tražiti odgovore - poručuju stanovnici Smedereva.