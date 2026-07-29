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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su R. V. (35) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Kako se sumnja, on je sinoć u okolini Sombora, nakon sukoba, zadao više udaraca pedesetčetvorogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

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