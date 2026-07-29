Sumnja se da je R. V. nakon sukoba u okolini Sombora zadao više udaraca pedesetčetvorogodišnjaku koji je od zadobijenih povreda preminuo. Osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati.
Zločin
JEZIVO UBISTVO U SOMBORU! Nasmrt pretukao čoveka, mladić uhapšen
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su R. V. (35) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.
Kako se sumnja, on je sinoć u okolini Sombora, nakon sukoba, zadao više udaraca pedesetčetvorogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.
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