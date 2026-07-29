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S. Đ. (58), koja je osumnjičena da je u porodičnoj kući u selu Korenita kod Loznice nožem usmrtila svog supruga Radenka Đurića (60) saslušana je u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu i tom prilikom je odlučila da iznese odbranu.

Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, protiv osumnjičene se vodi krivični postupak zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo ubistvo.

- U konkretnom slučaju osumnjičenoj se stavlja na teret da je 18. jula 2026. godine, nakon kraće verbalne rasprave, lišila života svog supruga R. Đ. (60), tako što mu je u predelu tela zadala više udaraca nožem, nanevši mu teške telesne povrede, usled kojih je preminuo 20. jula 2026. godine - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Prema informacijama tužilaštva, S. Đ. je saslušana 19. jula, kada je iznela svoju odbranu.

Nakon saslušanja, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Šapcu odredio joj je pritvor.

Iz tužilaštva su naveli i da protiv osumnjičene ranije nisu vođeni krivični postupci iz nadležnosti Višeg javnog tužilaštva u Šapcu.

Istraga je i dalje u toku, a tužilaštvo nastavlja da preduzima dokazne radnje, uključujući ispitivanje svedoka i nalaganje neophodnih veštačenja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog zločina.