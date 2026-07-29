Slušaj vest

Muškarcu N.S. (45) određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio ugrožavanje sigurnosti.

Kako se navodi u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, osumnjičenom N.S. se stavlja na teret da je 27. jula u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Zemun, u stanu čiji je stanodavac, ugrozio sigurnost više lica.

- On je, dok se nalazio u stanu koji izdaje podstanarima D.S, A.L. i N.D. uzeo kuhinjski noži i krenuo ka N.D. sa namerom da joj zada ubod, a u čemu je sprečen od strane A.L. koji mu je uklonio nož iz ruke, da bi potom otišao do hodnika i uzeo šrafciger i sa istim pokušao da zada ubod oštećenom A.L. koji je tom prilikom uspeo da mu ukloni i šrafciger iz ruke - navodi se u saopštenju.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni nije priznao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.