- Prema prvim informacijama navodno je sam sebe povredio. Međutim, na licu mesta nije pronađeno nikakvo oruđe ili oružje. Daljim prikupljanjem podataka saznaće se da li je na tom mestu ili nekom drugom mestu zadobio povredu i da li je sam sebe povredio ili neko drugi - saznajemo od izvora bliskog istrazi.