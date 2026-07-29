U saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod Meljaka potpuno je izgoreo jedan automobil, a prema prvim informacijama ima i povređenih
Sudar, pa požar
JEZIVA SLIKA NA IBARSKOJ MAGISTRALI! Automobil se zapalio posle udesa kod Meljaka: Ima povređenih, OD VOZILA OSTALA SAMO LJUŠTURA! (FOTO/VIDEO)
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Jedan automobil je izgoreo nakon saobraćajne nesreće na Ibarskoj magistrali, kod Meljaka.
Naime, kako javlja čitalac Kurira, ima povređenih, dok je od vozila ostala samo ljuštura.
Do nesreće je došlo oko 16.30 časova.
Trenutno stanje učesnika nije poznato.
Pripadnici policije, vatrogasaca i Hitne pomoći su na licu mesta, dok se saobraćaj odvija usporeno.
Više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
Kurir.s
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