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Jedan automobil je izgoreo nakon saobraćajne nesreće na Ibarskoj magistrali, kod Meljaka. 

Naime, kako javlja čitalac Kurira, ima povređenih, dok je od vozila ostala samo ljuštura. 

Do nesreće je došlo oko 16.30 časova.

Trenutno stanje učesnika nije poznato. 

Pripadnici policije, vatrogasaca i Hitne pomoći su na licu mesta, dok se saobraćaj odvija usporeno. 

Više informacija će biti poznato nakon uviđaja. 

Kurir.s

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