Pripadnici granične policije u Srbiji otkrili su oružje i municiju u vozilima Crnogoraca, koji će biti krivično gonjeni zbog nedozvoljene proizvodnje oružja.
Hronika
ZAPLENA Granična policija na ulazu u Srbiju otkrila oružje i 94 metka kod dvojice državljana Crne Gore
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, pronašli su, na graničnom prelazu Špiljani, na ulazu u Srbiju, u dva automobila kojima su upravljali državljani Crne Gore I. K. (66) i Š. K. (28), dva konvertabilna oružja sa ukupno 94 pripadajuća metka.
Osumnjičenima se na teret stavlja da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštila je PU Novi Pazar.
"Policijska uprava u Novom Pazaru protiv osumnjičenih će podneti krivične prijave u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru", navodi se u saopštenju.
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