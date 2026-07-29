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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, pronašli su, na graničnom prelazu Špiljani, na ulazu u Srbiju, u dva automobila kojima su upravljali državljani Crne Gore I. K. (66) i Š. K. (28), dva konvertabilna oružja sa ukupno 94 pripadajuća metka.

Osumnjičenima se na teret stavlja da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopštila je PU Novi Pazar.

"Policijska uprava u Novom Pazaru protiv osumnjičenih će podneti krivične prijave u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru", navodi se u saopštenju.

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