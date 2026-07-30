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Više javno tužilaštvo u Beogradu uložilo je žalbu na novu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović i od Apelacionog suda zatražilo maksimalne zakonom propisane kazne. Za Vladimira Kecmanovića traži se kazna od 14 godina i 11 meseci zatvora umesto izrečenih 14 godina i šest meseci, dok se za Miljanu Kecmanović traže 3 godine zatvora umesto dve godine i 11 meseci.

Apelacioni sud može da potvrdi, poveća, ali i smanji kazne

Advokat Predrag Savić objasnio je da pred Apelacionim sudom postoji više mogućih ishoda, ali da očekuje da će žalba tužilaštva biti usvojena.

- Apelacioni sud bi mogao da potvrdi kazne, da ih preinači. Postoji tu više kombinacija i mogućnosti: može delimično da ukine, da jednom roditelju potvrdi, da drugom poveća kaznu, ili da čak, po žalbama branilaca, smanji kaznu, što je vrlo mala verovatnoća. U ovom slučaju očekujem da će Apelacioni sud verovatno usvojiti žalbe tužilaštva. Pred njim postoji mogućnost i da sam otvori raspravu ukoliko proceni da činjenično stanje nije dovoljno razjašnjeno, ali mislim da u ovom predmetu nema prostora za takvu odluku - rekao je Savić.

On je istakao da je reč o slučaju koji prevazilazi uobičajenu sudsku praksu.

- Pravilo je da se odluke prvostepenog suda ne komentarišu. Međutim, ovo je jedinstven slučaj koji je pogodio celu naciju i izazvao tragediju takvih razmera da sva pravila o nekomentarisanju presuda padaju u vodu. Mora se komentarisati. Pozdravljam odluku Višeg suda što je izricanje i obrazloženje presude otvorio za javnost, jer smo upravo tada saznali činjenice koje su veoma važne za ovaj predmet - poručio je advokat.

Foto: Kurir Televizija

"Sve osim potvrde presude bila bi katastrofa za pravosuđe"

Otac ubijene Angeline, Anđelko Aćimović, rekao je da ga žalba tužilaštva nije iznenadila i da porodice očekuju potvrdu prvostepene presude.

- To je bilo očekivano, više formalno nego suštinski. I jedna i druga strana će svakako uložiti žalbu i mislim da to neće bitno promeniti tok stvari. Sve osim potvrđivanja ove prvostepene presude bilo bi za porodice, ali i za ogroman deo javnosti, katastrofa za pravosuđe i za pravdu. Isto tako, bilo bi veoma negativno i za buduću sudsku praksu, jer je ovo presuda koja preventivno treba da utiče na sve roditelje. Mi je ne gledamo kao kaznu koja odgovara težini zločina, već kao važnu poruku da roditeljska odgovornost mora da postoji - rekao je Aćimović.

On smatra da je u ponovljenom postupku sud detaljno razmotrio sve dokaze.

- U prvom postupku nismo imali ovako detaljno obrazloženje. Sada smo videli potpuno drugačiji pristup sudije i sudskog veća, koji su vrlo profesionalno, detaljno i sa potpunim razumevanjem svakog dokaza pristupili ovom predmetu. Razumeli su suštinu krivičnog dela i upravo zato očekujemo da takva presuda bude potvrđena - rekao je on.

"Na pitanje zašto možda nikada nećemo dobiti odgovor"

Govoreći o tome da li je tokom suđenja pronađen odgovor zbog čega se tragedija dogodila, Aćimović je rekao da i dalje ostaje mnogo nepoznanica.

- Moram da budem skeptičan. Teško ćemo ikada dobiti odgovor na pitanje zašto. Moje mišljenje, koje sam formirao još prve godine posle tragedije, jeste da je ubica bio samo pištolj u rukama nekog drugog. I ponovljeni postupak i analiza svega što smo čuli dodatno su me učvrstili u tom stavu. Teško je bilo kom psihologu ili psihijatru da objasni kako je moguće da jedno dete, bez teških psihijatrijskih oboljenja, bez bilo kakvog objektivnog razloga prema žrtvama, donese odluku da pripremi i izvrši ovakav masakr - rekao je Aćimović.

Posebno je ukazao na odgovornost roditelja.

- Roditelji su ga zapustili, obučavali ga rukovanju oružjem i to moramo stalno da ponavljamo. Oni snose najveću odgovornost. Da biste kod deteta primetili ozbiljan problem, morate i sami imati razvijenu empatiju, saosećanje i svest o tome. Verujem da su oni neke stvari videli, ali su ih smatrali nevažnim. Dati oružje detetu koje ima ozbiljne promene u mentalnom stanju potpuno je nedopustivo. To nije bio sport, kako se pokušavalo predstaviti, već praktična obuka za ubijanje - rekao je Aćimović.

Foto: Kurir Televizija

Dodao je da smatra da postoje pitanja na koja sudski postupak nije mogao da odgovori.

- Teško ćemo doći do pune istine bez ozbiljnog forenzičkog rada i analize svih kontakata koje je imao. Verujem da postoji treći faktor koji je imao uticaja, ali to nije bilo predmet ovog postupka. Zbog svega što se kasnije dešavalo i u svetu i kod nas, moramo tragati za uzrocima i odgovorima kako se ovakva tragedija dogodila - rekao je on.

Roditelji su morali da prepoznaju upozoravajuće znakove

Psiholog Dragana Ivanović ocenila je da tragedija mora da bude opomena svim roditeljima i institucijama.

- Porodica nekada može svesno da zatvara oči pred problemom. Ne možemo da kažemo da ništa nije bilo vidljivo i da sa detetom nije bilo problema. Meni je potpuno neshvatljivo da to što su roditelji lekari bude olakšavajuća okolnost. Roditelj je roditelj bez obzira na profesiju. Njegova obaveza je da detetu pruži ljubav, pažnju, da ga vaspitava i da prepozna kada postoji problem. Verujem da su određeni znaci postojali, ali se na njih nije reagovalo. Iz ove tragedije moramo da naučimo da se reaguje odmah, da škola, porodica i institucije prijave svaki ozbiljan problem kako bi se sprečile tragedije ovakvih razmera - rekla je Ivanović.

Ona smatra da je teško poverovati da roditelji nisu primećivali promene.

- Mislim da su roditelji primetili da nešto nije u redu, ali nisu reagovali. Nije lako biti roditelj, ali upravo zato moramo da izvučemo pouke iz ove tragedije i da govorimo o merama prevencije, kako se ovakve stvari nikada više ne bi dogodile - istakla je psiholog.

Foto: Kurir Televizija

"Svaki odlazak u sud ponovo otvara rane"

Govoreći o porodicama ubijene dece, Dragana Ivanović naglasila je da višegodišnji sudski proces ostavlja ozbiljne psihološke posledice.

- Svaki novi postupak znači novu retraumatizaciju. Samo roditelji mogu da znaju kako se osećaju kada ponovo slušaju sve što se dogodilo, kada ponovo prolaze kroz dokaze i izjave. To je veliko mučenje samo po sebi. Kada izgubite dete na ovakav način, proces tugovanja traje mnogo duže i svaki odlazak u sud predstavlja ponovno otvaranje rana - rekla je ona.

Posebno je ukazala na značaj iskazanog saosećanja prema porodicama žrtava.

- Važno je pokazati da vam je žao, da postoji empatija i svest o posledicama. To je, nažalost, izostalo i upravo zbog toga je porodicama još teže da prolaze kroz ceo ovaj proces - zaključila je Ivanović.

03:08 "UBICA JE BIO SAMO PIŠTOLJ U RUKAMA NEKOG DRUGOG!" Otac ubijene Angeline Aćimovića: Teško ćemo ikada saznati zašto se dogodio masakr Izvor: Kurir televizija

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