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Više javno tužilaštvo u Pančevu  donelo je juče naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih N.D (18) i K.Đ. (19), obojica iz Pančeva, zbog sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su 27. jula u stanu u ul. Sterijina u Pančevu zajedno neovlašćeno držali radi prodaje opojne droge marihuanu u količini od 620 grama i kokain u količini od 9 grama, kao i dve vagice za precizno merenje, pvc kese i mašinu za vakumiranje - saopšteno je iz tužilaštva.

Nakon saslušanja osumnjičenih u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor osumnjičenima u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke.

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