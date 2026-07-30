Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Pančevu donelo je juče naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih N.D (18) i K.Đ. (19), obojica iz Pančeva, zbog sumnje da su kao saizvršioci izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su 27. jula u stanu u ul. Sterijina u Pančevu zajedno neovlašćeno držali radi prodaje opojne droge marihuanu u količini od 620 grama i kokain u količini od 9 grama, kao i dve vagice za precizno merenje, pvc kese i mašinu za vakumiranje - saopšteno je iz tužilaštva.