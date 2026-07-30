Vera Pitulić preselila se u Teksas 2013. godine. Njeni najbliži opisuju je kao brižnu, požrtvovanu i nasmejanu osobu koja je tokom života uvek bila oslonac ljudima oko sebe.

Njena rođaka Marijana Pitulić rekla je američkim medijima da je Vera bila žena koja je brinula o drugima i koja je uvek bila spremna da pomogne.

"Ona je uvek bila moj oslonac, moja stena. Mogla je sve i sve je radila sa osmehom."

Kako je navela, Vera je nakon smrti majke pomagala u odgajanju mlađe braće, a kasnije je bila potpuno posvećena svojoj deci.

"Niko ovo ne zaslužuje. Ona ovo jednostavno nije zaslužila."

Marijana je rekla i da želi da Vera bude zapamćena po dobroti i ljubavi koju je pružala, a ne po nasilju koje joj je oduzelo život.

"Nikada ne bih pomislila da će joj se ovo desiti. Ni za milion godina ne bih pomislila da će se ovako završiti."

Dodala je:

"Bila je pametna. Uvek je bila tu za sve."

Vera je iza sebe ostavila dvoje dece, koja u trenutku tragedije nisu bila u Americi, već kod oca u Egiptu.