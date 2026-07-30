OVO JE POLICIJU DOVELO DO VERINOG UBICE: Jezivi tragovi otkriveni u kući gde je ubijena Srpkinja, dokazi pronađeni u KONTEJNERU otkrili pakleni plan bodibildera
Telo Vere Pitulić (41), državljanke Srbije poreklom iz okoline Užica, pronađeno je pored auto-puta I35E u Karltonu, predgrađu Dalasa u američkoj saveznoj državi Teksas, a jedan detalj iz istrage posebno je usmerio pažnju policije ka njenom partneru Doniju Benediktu (38).
Prema informacijama do kojih su došli istražitelji, ključan trag u istrazi bio je Verin telefon. Nakon što je porodica 20. jula prijavila njen nestanak, policija je razgovarala sa Benediktom, koji je tvrdio da ne zna gde se Vera nalazi. Međutim, tokom istrage utvrđeno je da je njen telefon poslednji put korišćen upravo u njegovoj kući, što je dodatno usmerilo istražitelje ka njenom partneru.
Samo dan kasnije, 21. jula, Centar za hitne pozive Severnog Teksasa primio je poziv da se u vozilu pored bankine na auto-putu I35E u Karltonu nalazi osoba bez svesti. Kada su policija i vatrogasna služba stigle na lice mesta, pronašle su telo Vere Pitulić u automobilu.
Prema navodima policije, prikupljeni dokazi nakon pronalaska tela doveli su istražitelje do kuće Donija Benedikta, koja je potom pretresena. Benedikt je uhapšen i od 21. jula nalazi se u pritvoru, a suočava se sa optužbom za ubistvo.
Poslednji put viđeni zajedno na zabavi, nakon toga Veri se izgubio svaki trag
Prema informacijama iz sudskog naloga za hapšenje i navodima Verine porodice, ona i Doni Benedikt poslednji put su viđeni zajedno 18. jula na zabavi pored bazena u Karltonu. Svedoci su policiji ispričali da je između njih tokom večeri došlo do žestoke svađe. Prema rečima Verinih rođaka, Benedikt je tokom okupljanja, pod dejstvom alkohola, pravio ljubomorne scene i optuživao Veru za neverstvo.
Nakon što su napustili zabavu, Veri se izgubio svaki trag. Porodica i prijatelji pokušavali su da stupe u kontakt sa njom, ali bez uspeha, zbog čega je njen nestanak prijavljen policiji 20. jula.
Istražitelji sada veruju da je Vera ubijena u kući njenog partnera, a zatim da je njeno telo premešteno u automobil koji je pronađen pored auto-puta. Ipak, sve okolnosti zločina i dalje su predmet istrage.
Izvor upoznat sa slučajem rekao je da se još uvek ne znaju svi detalji tragedije.
- Prema informacijama koje imamo za sada, preminula je od posledica teških povreda. Još uvek ne znamo detalje, niti šta se tačno dogodilo. Ne znamo ni da li je ubijena u automobilu ili u kući, pa je telo kasnije premešteno kako bi se prikrili tragovi zločina. Znamo da nje više nema i da ništa ne može da je vrati - rekao je pomenuti izvor.
Krv u kući, tragovi čišćenja i rupa u zidu koja je privukla pažnju istražitelja
Tokom pretresa kuće Donija Benedikta u Karoltonu, istražitelji su pronašli više tragova koji su postali važan deo dokaznog materijala.
Prema sudskim dokumentima, u kući je pronađena krv na više mesta, a dodatnim testiranjem pomoću fluorescentnog svetla otkriveni su tragovi krvi i na lokacijama za koje policija sumnja da su prethodno čišćene.
Posebnu pažnju istražitelja privukla je rupa u zidu za koju veruju da odgovara povredi glave koju je Vera zadobila. Krv je pronađena na samoj rupi, kao i na zidu ispod nje.
Tokom pretresa pronađeno je i pet džogera, dok je u obližnjem kontejneru pronađena prazna flaša izbeljivača (varikine). Istražitelji sumnjaju da je nakon zločina neko pokušao da ukloni tragove.
U automobilu u kojem je pronađeno Verino telo pronađen je i njen roze kupaći kostim sa tragovima krvi, koji je izuzet kao važan forenzički dokaz.
Benedikt promenio priču nakon što su istražitelji pronašli nove dokaze
Prema sudskim dokumentima, Benedikt je nakon Verinog nestanka tvrdio da ne zna gde se ona nalazi i da je nije video nakon zabave.
Međutim, istražitelji su došli do snimaka sa okupljanja koji su pokazali da su Vera i Benedikt zajedno napustili zabavu. Nakon suočavanja sa tim dokazom, promenio je iskaz i priznao da su se posvađali, ali je tvrdio da ne zna šta se potom dogodilo.
Forenzički tragovi pronađeni u njegovoj kući, prema navodima iz istrage, nisu se uklapali u njegovu verziju događaja.
U istrazi je iskaz dala i Benediktova bivša partnerka. Ona je policiji rekla da je zbog njegovog ranijeg nasilnog ponašanja verovala da je sposoban da ubije Veru.
Prema sudskim evidencijama, Benedikt je i ranije bio hapšen zbog nasilja u porodici u okrugu Kolin.
Vera Pitulić preselila se u Teksas 2013. godine. Njeni najbliži opisuju je kao brižnu, požrtvovanu i nasmejanu osobu koja je tokom života uvek bila oslonac ljudima oko sebe.
Njena rođaka Marijana Pitulić rekla je američkim medijima da je Vera bila žena koja je brinula o drugima i koja je uvek bila spremna da pomogne.
"Ona je uvek bila moj oslonac, moja stena. Mogla je sve i sve je radila sa osmehom."
Kako je navela, Vera je nakon smrti majke pomagala u odgajanju mlađe braće, a kasnije je bila potpuno posvećena svojoj deci.
"Niko ovo ne zaslužuje. Ona ovo jednostavno nije zaslužila."
Marijana je rekla i da želi da Vera bude zapamćena po dobroti i ljubavi koju je pružala, a ne po nasilju koje joj je oduzelo život.
"Nikada ne bih pomislila da će joj se ovo desiti. Ni za milion godina ne bih pomislila da će se ovako završiti."
Dodala je:
"Bila je pametna. Uvek je bila tu za sve."
Vera je iza sebe ostavila dvoje dece, koja u trenutku tragedije nisu bila u Americi, već kod oca u Egiptu.
Porodica prikuplja novac za prevoz tela u Srbiju
Verina braća i prijatelji pokrenuli su akciju prikupljanja novca kako bi njeno telo bilo prevezeno u Srbiju, gde žele da joj prirede poslednji ispraćaj među najbližima.
- Naša voljena sestra, majka i prijateljica tragično je izgubila život kao žrtva porodičnog nasilja. Iza sebe je ostavila dvoje dece, dva brata i mnoge ljude koji su je voleli i kojima će zauvek nedostajati - navela je porodica u apelu.
Za transport tela i sve neophodne procedure potrebno je oko 50.000 dolara, a do sada je prikupljeno nešto više od polovine tog iznosa.
Porodica poručuje da želi da se Vera pamti po ljubavi, dobroti i svemu što je pružila drugima, a ne po tragediji koja joj je oduzela život.
Policija Severnog Teksasa nastavlja istragu i prikupljanje dokaza protiv Donija Benedikta. Nadležni su pozvali sve građane koji imaju informacije o slučaju da se jave policiji.
Istraga o smrti Vere Pitulić i dalje traje, a istražitelji pokušavaju da utvrde tačan sled događaja koji je doveo do tragedije.
Kurir.rs/Blic/Nezavisne