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Vlasnik jednog azila za pse u beogradskom naselju batajnica ranjen je jutros hciem iz pištolja, a poilicija je brzom intervencijom uhapsila osumnjičenog.

Prema nezvaničnim saznannjima, pucnjava se dogodila oko 9.40 sati. 

- Osumnjičeni je došao u azil za pse i tamo zatekao vlasnika. Onda je potegao i orzužje i teško ranio čoveka - kaže izvor.

Šta je bio motiv pucnjave utvrđuje se, a za sada se sumnja da dvojica muškaraca imaju sukob od ranije.

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