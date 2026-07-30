Užas
PUCNJAVA U AZILU ZA PSE U BATAJNICI: Jedan muškarac ranjen, osumnjičeni odmah uhapšen!
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Vlasnik jednog azila za pse u beogradskom naselju batajnica ranjen je jutros hciem iz pištolja, a poilicija je brzom intervencijom uhapsila osumnjičenog.
Prema nezvaničnim saznannjima, pucnjava se dogodila oko 9.40 sati.
- Osumnjičeni je došao u azil za pse i tamo zatekao vlasnika. Onda je potegao i orzužje i teško ranio čoveka - kaže izvor.
Šta je bio motiv pucnjave utvrđuje se, a za sada se sumnja da dvojica muškaraca imaju sukob od ranije.
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