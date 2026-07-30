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Smrt Zorana Jakšića (55), jednog od najvećih svetskih narko-bosova koji je označen i kao vođa takozvanog "balkanskog kartela" punih godinu dana obavijena je velom misterije, koja i dalje nije rešena. Jakšić je, podsetimo, 28. jula prošle godine pronađen mrtav u ćeliji najčuvanijeg zatvora u Peruu u kom je služio kaznu od 25 godina zatvora zbog šverca kokaina.

Tog jutra, prema prvim vestima iz Perua, zatvorski stražari zatekli su ga nepomičnog tokom jutarnjeg obilaska osuđenika. Pozvali su lekare koji su pokušali da ga reanimiraju, ali bez uspeha. Prve nezvanične informacije bile su da je Jakšić, koji je u zatoru bio sam u ćeliji doživeo srčani udadr, ali su nadležni državni organi odmah su pokrenuli istragu, kako bi utvrdili da li je reč o prirodnoj smrti ili ubistvu. Rezultat istrage, do danas zvanično nije saopšten.

1/5 Vidi galeriju Zoran Jakšić Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- Nacionalni zatvorski institut potvrdio je da je zatvorenik pronađen mrtav tokom rutinske kontrole. Lekari su pokušali reanimaciju, ali je ona bila bezuspešna. Po nalogu tužioca, njegovo telo prebačeno je na obdukciju, kako bi se utvrdilo da li je umro prirodnom smrći, ili je ipak ubijen u ćeliji - naveli su tada peruanski mediji, pozivajući se na izvore iz istrage koja je otvorena tada.

Srpski narko-bos, za kojim je u vreme smrti bila raspisana i poternica Specijalnog suda u Beogradu, u zatvoru u Peruu bio je od 2016. Na međunarodnom nivou, bio je poznat kao "čovek sa 1000 lica", a nadimak je dobio pošto je policija prilikom hapšenja kod njega pronašla dokumenta sa čak 40 različitih identiteta.

Kada mu je policija stavila lisice na ruke predstavio se kao Nikola Marjanović. Međutim, tek na osnovu otiska prsta otkriveno je da je zapravo reč o jednom od najvećih narko-bosova.

Nekoliko godina posle hapšenja, proveo je u zatvoru Migel Kastro. Dok je boravio u njemu, kako je otkriveno, imao je sve privilegije.

- Konzumirao je viski u ćeliji, posećivale su ga prostitutke, neke od njih je dovodili su čak iz Crne Gore, a ćelija mu je više ličila na diskoteku nego na mesto na kom je po kazni - opisali su mediji.

1/5 Vidi galeriju Dugačak 180 metara, koštao je više od pola miliona dolara Foto: Printscreen/Youtube/Panorama



Za Jakšića se, međutim, sve promenilo kada su peruanske vlasti 2020. otkrile njego plan bekstva. Navodno, iskopan je podzemni tunel dug 230 metara koji je povezivao jednu kuću sa zatvorom Migel Kastro. Iskopavanje tunela za Jakšićev beg, kako je otkriveno, plaćeno je pola miliona dolara, a istraga je otkrila da je u "radovima" učestvovalo četiri do šest osoba, uključujući inžinjera koji je doveden iz Meksika.

- Jakšić je posle tog otrkića prebačen u najčuvaniji zatvor, koji ima maksimalno obezbeđnje, u Limi. Reć je o zatvoru koji je otporan čak i na eksplozije i izgrađen je 1990. za smeštaj vođe terorističke grupe Abimalea Guzmana, koji je takođe pronađen mrtav u svojoj ćeliji 2021. godine - opisali su mediji u kakvim je uslovima boravio Jakšić od kada je osujećen plan bega, koji upoređuju sa serijama na Netfliksu.

Inače, oni podsećaju da je pravosuđe Perua odobrilo ranije izručenje Jakšića Grčkoj, pošto odsluži kaznu od 25 godina zatvora. Kako otkrivaju, osim Srbije, za njim su poternice raspisale i Argentina i Nemačka.

- Jakšić je održavao direktne veze sa jednom od najmoćnijih kriminalnih grupa u Meksiku, kartelom Sinaloa. Govorio je nekoliko jezika, a bio je glavni snabdevač drogom kriminalnih klanova koji su je dalje švercovali u Evropu - navode oni.

1/5 Vidi galeriju Zoran Jakšić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Kako je Kurir pisao, optužnicom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, označen je kao jedan od organizatora balkanskog kartela, zajedno sa Miroslavom Starčevićem i Radojem Zvicerom. Kako se navodi, iz zatvora u kom je bio, aktivno je posredovao u nabavkama i finansiranju tona kokaina koje je kriminalna grupa iz Južne Amerike pokušavala da prošvercuje u Evropu. U Srbiji mu se sudilo u odsustvu, a tužilaštvo je kao dokaz predložilo čak i fotografije pisama koje je pojedinim članovima grupe slao i u kojima im je davao instrukcije.

Optužnicom protiv balkanskog kartela, podsetimo, obuhvaćen je i njegov rođak, kod kog je policija tokom pretresa u maju 2023. kada je i uhapšen, u dvorištu kuće u Žitištu pronašla 2.794.410 evra zakopanih u belim plastičnim burićima.