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Pokušaj ubistva dogodio se u prostorijama Policijske uprave zagrebačke na Črnomercu, gde je 22-godišnji mladić, kako se sumnja, pokušao da usmrti 33-godišnjeg državljanina Srbije. Napad se dogodio u službenoj prostoriji policije u Ulici Oranički odvojak, dok su se dvojica muškaraca nalazila u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba.

Prema informacijama zagrebačke policije, mlađi muškarac je upotrebom fizičke snage nasrnuo na 33-godišnjaka. Policijski službenici su brzo reagovali, ušli u prostoriju i prekinuli napad, nakon čega je sprečena dalja eskalacija sukoba.

Povređenom muškarcu ukazana je medicinska pomoć u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, dok stepen njegovih povreda za sada nije zvanično saopšten. Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Prema pisanju hrvatskih medija, incident se dogodio juče oko 5.55 časova. Više detalja biće poznato nakon završetka istrage.