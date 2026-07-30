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U pucnjavi koja se jutros oko 9.40 sati dogodila u Belaričkoj ulici u Batajnici, kako Kurir nezvanično saznaje, ranjen je Dragan Ć. (53), vlasnik azila za pse koji je registrovan na toj adresi.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, napadač A. S. (51) koji je brzom akcijom policije uhapšen, pucao mu je u nogu.

- Pre nego što je pucao u Dragana muškarac koji je došao, očigledno naoružan u azil za pse, kako smo čuli, posvađao se sa vlasnikom azila. Šta je bio povod za žučnu raspravu, za sada nikome nije poznato, ali se veruje da je nesuglasica koju su imali od ranije - kaže za Kurir jedan svedok.

Prema njegovim rečima, Dragan Ć. je ostao priseban, iako ranjen u nogu, i uspeo je sam da razoruža napadača.

Prema njegovim rečima, meštani su odmah pozvali policiju koja je brzo stigla na mesto zločina.