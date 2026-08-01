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Datum 11. april ostao je upamćen kao jedan od najtragičnijih datuma u novijoj istoriji Srbije. U periodu od 1997. do 2002. godine, upravo tog dana dogodila su se tri ubistva javnih ličnosti koja su do danas ostala obavijena velom misterije i brojnih kontroverzi.

U razmaku od svega nekoliko godina stradali su Radovan Stojičić Badža, tadašnji vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Srbije, novinar i vlasnik "Dnevnog telegrafa" Slavko Ćuruvija, kao i ministar unutrašnjih poslova SRJ Vlajko Stojiljković. Zajedničko za sve njih jeste da nijedan nije skončao prirodnom smrću. Njihove likvidacije ostale su simbol turbulentnog perioda kraja devedesetih godina, kada su se ukrštali interesi politike, bezbednosnih struktura i kriminalnog miljea.

Prvi u tom nizu bio je upravo Radovan Stojičić Badža.

Od njegovog ubistva prošlo je 29 godina, a pitanje ko je naručio i izvršio likvidaciju jednog od najmoćnijih ljudi srpske policije i dalje nema zvaničan odgovor. Badža je ubijen 11. aprila 1997. godine u beogradskom restoranu "Mama mija". Dok je sedeo u lokalu, napadač mu je prišao i ispalio više hitaca. Iako je slučaj izazvao ogromnu pažnju javnosti i pokrenuo jednu od najopsežnijih istraga tog vremena, ubica nikada nije identifikovan, a nalogodavci zločina ostali su nepoznati.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Badža navodno bio prvi na listi za likvidaciju

Bivši načelnik Uprave kriminalističke policije MUP Srbije Dragan Ilić svojevremeno je govorio da nema dilemu da motiv Badžinog ubistva treba tražiti u njegovoj ulozi i poziciji koju je imao u policijskom sistemu. Stojičić je važio za čoveka sa velikim uticajem u MUP, a u javnosti se često govorilo da je predstavljao jednu od ključnih figura bezbednosnog aparata Srbije devedesetih godina.

Prema jednoj od teorija koje su se pojavile nakon njegove smrti, Badža se navodno našao na meti zbog sumnji koje su se pojavile nakon ubistva Voje Raičevića, poznatijeg kao Voja Amerikanac, jednog od poznatih ljudi beogradskog podzemlja. Nakon Raičevićeve likvidacije 1996. godine, među kriminalnim krugovima pojavile su se tvrdnje da bi u taj slučaj mogli biti umešani ljudi iz policijskih struktura. Da li su upravo te sumnje bile dovoljne da neko sastavi spisak za odstrel, nikada nije potvrđeno, ali su takve priče godinama kružile.

Foto: Privatna Arhiva

Radoslav Lukić Lule, tada pomoćnik načelnika Državne bezbednosti, svojevremeno je ispričao da je neposredno pre Badžinog ubistva dobio upozorenje da bi upravo Stojičić mogao biti sledeća meta.

- Pozvao me je prijatelj i rekao: "Lule, Mane hoće da se vidi s tobom". Pitam ko je Mane, kaže: "Mane Mandić, advokat". Kada smo se ubrzo sreli, kaže mi Mane: "Lule, znaš da je telo Voje Amerikanca nađeno u Dunavu, džip je zapaljen u Rušnju. Zbog toga će biti likvidiran Badža, i to za 15 dana. Ovo sam vam sada rekao i nikada više to neću ni potvrditi ni izgovoriti" - pričao je Lukić.

Kako je naveo, informacija se ubrzo pokazala kao tačna.

- Sedamnaest dana kasnije Badža je ubijen - rekao je Lukić.

On je dodao i da je nakon toga otišao kod Jovice Stanišića, tadašnjeg šefa Državne bezbednosti.

- Pita me ko je čovek koji mi je rekao za ubistvo. Kažem: "Ma kakav čovek, to sam ja nešto sanjao, fantazirao". Nisam hteo da mu kažem ko je izvor - ispričao je Lukić.

Foto: EPA

"Badžu su ubile cigarete" - tvrdnja koja je izazvala buru

Još jedna od teorija koja je godinama pratila ubistvo Radovana Stojičića jeste ona o švercu cigareta. U vreme kada je Badža ubijen, njegovo ime se zvanično nije povezivalo sa ilegalnom trgovinom duvanom i o tome se nije otvoreno govorilo. Međutim, nekoliko godina kasnije pojavile su se tvrdnje koje su izazvale veliku pažnju javnosti.

Dana 17. januara 2002. godine, pred anketnim odborom Savezne skupštine koji je istraživao okolnosti ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovića, general Branko Đurić, tada već bivši šef beogradske policije, izneo je kratku, ali veoma zapaženu tvrdnju:

- Badžu su ubile cigarete - rekao je Đurić.

Njegovu tezu kasnije je, tokom svedočenja pred istim odborom, ponovio i Radomir Marković, nekadašnji šef Državne bezbednosti. Ipak, sve je ostalo na tvrdnjama i nikada nije ponuđen dokaz koji bi ovu teoriju potvrdio.

Posebnu pažnju izazvala je i priča da je advokat Mane Mandić, nakon ubistva Voje Amerikanca navodno upozoravao policiju da bi moglo doći do novih likvidacija. Prema tim navodima, on je tada optužio određene ljude iz policijskih struktura da stoje iza ubistva Raičevića i poručio da se tu obračuni neće završiti.

Zanimljivo je da informacije o tom razgovoru, kao ni navodi koje je izneo Radoslav Lukić Lule, nikada nisu zvanično postali deo istrage Badžinog ubistva.

Gotovo tri decenije kasnije, likvidacija Radovana Stojičića Badže i dalje se nalazi među najpoznatijim nerešenim slučajevima iz perioda devedesetih. Čovek koji je bio jedan od najmoćnijih ljudi srpske policije ubijen je za nekoliko sekundi, a odgovor na pitanje ko je stajao iza njegovog ubistva i dalje nije dobio javnost.