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Dragan Ć. (53) koji je jutros oko 9.40 sati ranjen u nogu u Belaričkoj ulici u Batajnici, kako Kurir saznaje, nije životno ugrožen. Podsetimo, kako je Kurir pisao, njega je u azilu za pse čiji je vlasnik, napao A. S. (51), koji je potom i uhapšen.

Prema rečima svedoka, pucnjavi u azilu za pse, prethodila je svađa dvojice muškaraca.

Ranjeni Dragan Ć. Foto: Facebook Printscreen, Petar Aleksić

- Sudeći prema onome što se dogodilo, Dragan i napadač imali su nesuglasice od ranije. A. S. je jutros došao u azil, svojim kombijem koji je i dalje parkiran ispred ulaza. Počela je rasprava i on je potom potegao pištolj i Draganu pucao u nogu. Međutim, iako ranjen, vlasnik azila je, kako smo čuli, uspeo da mu otme pištolj i tako spreči veće krvoproliće - navodi sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, A. S. je, navodno, potom dohvatio sekiru koja je bila u blizini, i pokušao da nasrne na radnika azila, R. R. Na sreću, nije ga povredio i neko je u međuvremenu već pozvao policiju, pa je osumnjičeni brzo uhapšen.

Inače, Dragan Ć., navodno, već dugi niz godina ima azil za pse u Batajnici. Prema zvaničnim informacijama na sajtu azila za pse navodi se da u njemu trenutno boravi 145 pasa i 35 mačaka.