Protiv Đ. R. (40) podneta krivična prijava, a oružje je policija oduzela
PU Sremska Mitrovica
U KOLIMA IMAO PIŠTOLJ: Policija prilikom kontrole vozila u Rumi pronašla oružje pored sedišta!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su, prilikom kontrole putničkog automobila kojim je upravljao Đ. R. (40) oduzeli pištolj sa pripadajućim okvirom koji je pronađen pored vozačevog sedišta, saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.
- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, nakon veštačenja, protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici - navodi se u saopštenju.
Reaguj
Komentariši