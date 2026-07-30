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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su, prilikom kontrole putničkog automobila kojim je upravljao Đ. R. (40) oduzeli pištolj sa pripadajućim okvirom koji je pronađen pored vozačevog sedišta, saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, nakon veštačenja, protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici - navodi se u saopštenju.

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