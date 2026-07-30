Na devijaciji u Inđiji pronađeno vozilo pored puta ispod nadvožnjaka, Hitna pomoć mogla je samo da konstatuje smrt.
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JEZIV PRIZOR ISPOD NADVOŽNJAKA! Pronađeno telo u havarisanom automobilu u travi pored puta kod Inđije (FOTO)
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Na takozvanoj devijaciji u Inđiji pronađen je havarisan automobil u travi pored puta, ispod nadvožnjaka, a u vozilu je zatečeno telo za sada nepoznatog muškarca, objavljeno je na Instagram stranici 192_rs.
Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije, vatrogasci i ekipa Hitne pomoći, koja je mogla samo da konstatuje smrt. Vozilo je pronađeno pored puta, a nadležni trenutno utvrđuju sve okolnosti ovog slučaja.
Za sada nije poznato da li je muškarcu pozlilo tokom vožnje, nakon čega je sleteo sa kolovoza, ili je smrt nastupila kao posledica saobraćajne nesreće. Više informacija biće poznato nakon istrage.
Kurir.rs
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