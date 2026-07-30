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Na mestu pucnjave koja se jutros dogodila u beogradskom naselju Batajnica policija trenutno obavlja uviđaj. Na terenu su inspektori, ali i forenzičari koji prikupljaju neophodne tragove i dokaze.

- Ispred azila za pse u kom je jutros oko 9.40 sati ranjen vlasnik Dragan Ć. (53) i dalje je parkiran kombi kojim se, kako se sumnja, napadač A. S. (51) dovezao jutros - kaže izvor i didaje da je osumnjičeni napadač uhapšen i da se trenutno nalazi u policijskom vozilu na mestu pucnjave.

1/10 Vidi galeriju Azil za pse u Batajnici u kom je došlo do pucnjave Foto: Kurir

- Pošto su mu policijski službenici stavili lisice na ruke, uveli su ga u službeno vozilo i on se trenutno tamo nalazi pod budnim okom policajaca - kaže izvor.

Inače, azil za pse u kom se dogodila pucnjava nalazi se u šumovitom delu Batajnice, izdvojeno od kuća i naselja.

- Sumnja se da je napadač jutros kombijem došao do azila. Sa sobom je poneo pištolj, što bi moglo da ukazuje na to da je on planirao ovaj napad. Posle svađe, ispalio je hitac iz pištolja u nogu vlasnika azila, Dragana Ć. Ranjeni vlasnik je uspeo da mu otme oružje, a osumnjičeni je onda dograbio sekiru i njome krenuo ka R. R., inače radniku azila koji se zatekao na licu mesta - kaže izvor i dodaje da je situacija bila vrlo dramatična.

Ranjeni Dragan Ć. Foto: Facebook Printscreen, Petar Aleksić

- R. R., na sreću nije povređen, uspeo je da se spasi. Ubrzo je došla i policija, koju je neko pozvao, i osumnjičeni je savladan. Ranjeni Dragan Ć. je sanitetskim vozilom prevezen u bolnicu, dok je R. R. pretrpeo veliki stres i šok - kaže sagovornik Kurira.