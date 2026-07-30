SASLUŠAN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U SOMBORU: Izneo odbranu, tužilaštvo predložilo pritvor!
R. V. (35), koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio M. D. (54) iz Stanišića kod Sombora, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Somboru i tom prilikom je izneo svoju odbranu.
- Osumnjičeni R.V. uhapšen je dana 29. jula zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, a na način da je lišio života M.D. iz Stanišića, rođenog 1972. godine, u naseljenom mestu Svetozar Miletić. Osumnjičeni je 30. jula saslušan od strane VJT u Somboru i izneo svoju odbranu, a nakon čega je tužilaštvo predložilo Višem sudu u Somboru da se prema osumnjičenom R.V. odredi pritvor - rečeno je Kuriru u Višem javnom tužilaštvu u Somboru koje vodi istragu.
Kako su dalje naveli iz tužilaštva, u daljem toku istrage biće ispitani svedoci i izvršena odgovarajuća veštačenja, a shodno rezultatima istrage, a nakon što je naređena obdukcija tela pokojnog oštećenog i druge neophodne analize za oštećenog i osumnjičenog.
Podsetimo, iz Policijske uprave u Somboru juče su saopštili da je uhapšen R. V. (35).
- Kako se sumnja, on je u okolini Sombora, nakon sukoba, zadao više udaraca pedesetčetvorogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru - navedneo je u policijskom saopštenju.