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R. V. (35), koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio M. D. (54) iz Stanišića kod Sombora, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Somboru i tom prilikom je izneo svoju odbranu.

- Osumnjičeni R.V. uhapšen je dana 29. jula zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, a na način da je lišio života M.D. iz Stanišića, rođenog 1972. godine, u naseljenom mestu Svetozar Miletić. Osumnjičeni je 30. jula saslušan od strane VJT u Somboru i izneo svoju odbranu, a nakon čega je tužilaštvo predložilo Višem sudu u Somboru da se prema osumnjičenom R.V. odredi pritvor - rečeno je Kuriru u Višem javnom tužilaštvu u Somboru koje vodi istragu.

Kako su dalje naveli iz tužilaštva, u daljem toku istrage biće ispitani svedoci i izvršena odgovarajuća veštačenja, a shodno rezultatima istrage, a nakon što je naređena obdukcija tela pokojnog oštećenog i druge neophodne analize za oštećenog i osumnjičenog.

Podsetimo, iz Policijske uprave u Somboru juče su saopštili da je uhapšen R. V. (35).