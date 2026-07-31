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Prošle su tri godine od ubistva trinaestogodišnjeg Andreja Simića iz Niške Banje, kojeg je 5. oktobra 2023. godine školski drug usmrtio sa čak 37 uboda nožem. Dok se sudski postupak protiv roditelja maloletnog ubice nastavlja, Andrejev otac Mića Simić poručuje da neće odustati od borbe za istinu i odgovornost svih koji su, kako tvrdi, svojim činjenjem ili nečinjenjem doprineli tragediji.

"Roditelji i škola imaju podjednaku odgovornost"

Simić kaže da je poslednje ročište bilo posvećeno saslušanju svedoka suprotne strane, ali smatra da njihov iskaz neće doprineti rasvetljavanju slučaja.

- Na poslednjem ročištu saslušan je samo deo njihovih svedoka, a nastavak je zakazan za 26. avgust. Po mom mišljenju, potpuno je besmisleno da se saslušavaju ljudi koji su im rođaci i kumovi, jer oni nisu bili ni direktni ni indirektni svedoci nijednog događaja koji je doveo do ubistva. Za razliku od drugih svedoka koji su do sada govorili pred sudom i koji su bili povezani sa konkretnim situacijama ili preko svoje dece imali saznanja o svemu što se dešavalo, ovi ljudi ne mogu da kažu ništa što bi bilo od značaja za postupak. To je samo dodatno odugovlačenje procesa - rekao je Simić.

Foto: Kurir Televizija

On tvrdi da je vrlo brzo nakon ubistva shvatio šta je prethodilo zločinu i da su kasniji dokazi samo potvrdili njegove sumnje.

- Od prvog dana sam stvorio jasnu sliku o tome šta se dogodilo i kako je do svega došlo. Kako su pristizali dokazi, tako se ispostavljalo da je sve ono što sam pretpostavljao bilo tačno. Danas mogu da kažem da znam zbog čega se ovo dogodilo. Uzrok je neodgovornost i nemar roditelja, ali kroz postupak smo došli i do saznanja da odgovornost snosi i Osnovna škola u Niškoj Banji. Šokirali su nas iskazi razrednog starešine, psihologa i pedagoga škole, koji su bili puni kontradiktornosti. Zbog svega toga smatram da podjednaku odgovornost za Andrejevu smrt imaju i roditelji maloletnog ubice i škola, jer su postojala upozorenja, a ništa nije urađeno da se tragedija spreči - rekao je on.

1/5 Vidi galeriju Andrej Simić Foto: Kurir Televizija

"On je željan krvi i neće stati"

Govoreći o maloletnom ubici, koji se nalazi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici "Laza Lazarević", Simić iznosi veoma teške optužbe i tvrdi da predstavlja opasnost po okolinu.

- Do sada se sve što sam govorio pokazalo kao tačno, zato sada odgovorno tvrdim da je on željan krvi i duboko sam uveren da se neće smiriti dok ponovo ne pokuša da ubije. To dete je preraslo u monstruma. Mog sina je ubilo sa 37 uboda nožem, a prema informacijama do kojih sam došao, pre nekoliko meseci u ustanovi je povredio dvojicu radnika i smatram da se to može kvalifikovati kao pokušaj ubistva. Verujem da je bilo i drugih incidenata za koje javnost nije ni čula. Samo je pitanje vremena kada će ponovo pokušati nešto slično. Zato bih voleo da vidim psihijatra koji će jednog dana potpisati papir da on može da izađe. Pustio bih tog čoveka da provede nekoliko dana sa njim u istoj prostoriji, pa da vidimo da li bi i tada ostao pri toj odluci. Takva deca ne mogu i ne smeju da budu na slobodi. I on i dečak iz Ribnikara moraju do kraja života da ostanu iza zatvorenih vrata ustanove, jer je bezbednost druge dece iznad svega - istakao je Simić.

On smatra da je odluka Višeg suda da ukine privremenu meru zabrane kontakta roditelja sa maloletnikom potpuno pogrešna.

- Bili smo šokirani kada je ta mera ukinuta, jer se istovremeno pred Osnovnim sudom vodi postupak za lišenje roditeljskog prava koji je pokrenuo Centar za socijalni rad. Potpuno je nelogično da s jedne strane roditelji mogu da ga posećuju i održavaju kontakt sa njim, a sa druge strane se vodi postupak kojim treba da im se oduzme roditeljsko pravo upravo zbog svega što je dovelo do Andrejevog ubistva. Taj postupak traje već dugo, stalno se odlaže i praktično stoji u mestu. Plašim se da će se voditi toliko dugo da će maloletni ubica postati punoletan pre nego što bude završen - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

"Andrej je hteo da mu pomogne, a zbog toga je ubijen"

Najpotresniji deo razgovora odnosio se na odnos Andreja i dečaka koji ga je ubio.

- Andrej nije imao nikakav sukob sa njim. Naprotiv, bio je divno dete, imao je mnogo prijatelja i svi su voleli da budu u njegovom društvu. On je u tom dečaku video da ima ozbiljan problem i želeo je da mu pomogne. Njegova dobrota ga je na kraju koštala života. Tog dana ga je pozvao kod sebe, a ja odgovorno tvrdim da je imao nameru da ponovi Ribnikar. Da li bi to uradio u školi ili van nje, teško je reći, ali znam da je tog dana bio rešen da ubija. Da su okolnosti bile drugačije, bilo bi mnogo više mrtve dece. Za razliku od K.K., on je bio opsednut noževima, mačetama i drugim sečivima. Razgovarao sam sa decom koja su potvrdila da ih je nosio u rancu, a njegovo telo bilo je puno ožiljaka koje je sam sebi nanosio. Andrej je bio namamljen u njihovo potkrovlje i tamo je ubijen sa 37 uboda. Zvao je tog dana i drugu decu, ali je, nažalost, moj sin završio kao žrtva - ispričao je Simić.

Dodaje da veruje da je maloletnik znao kakve su zakonske posledice svojih postupaka.

- Uveren sam da je proučavao Krivični zakonik i znao šta može, a šta ne može da mu se desi zbog godina koje je imao. To tvrdim na osnovu dokumenata koji su deo predmeta. Da je starosna granica za krivičnu odgovornost bila drugačije postavljena, uveren sam da do Andrejevog ubistva ne bi ni došlo. Zato smatram da zakon mora da se menja kako se ovakve tragedije više nikada ne bi ponovile - rekao je on.

Andrej Simić Foto: Kurir/M.S.

Kazna za odgovorne

Na kraju razgovora Simić je rekao da mu snagu daje uspomena na sina i podrška roditelja dece ubijene u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

- Mi smo svakodnevno u kontaktu, pružamo jedni drugima podršku i razumemo se bolje nego bilo ko drugi. Andrej nam daje snagu da izdržimo ovu borbu do kraja. Nije lako kada imate osećaj da se borite protiv sistema. Jedanaest meseci smo čekali da tužilaštvo uopšte počne da radi svoj posao, da sasluša svedoke i preduzme istražne radnje. Predmet danas ima više od 2.000 strana i nadam se da će sudija sagledati svu njegovu težinu i doneti presudu kakvu Andrej zaslužuje. Očekujem da prvostepena presuda bude doneta tokom oktobra ili novembra, a posle toga će uslediti žalbe. Pravda mog sina neće vratiti, ali odgovorni moraju da budu kažnjeni - zaključio je Mića Simić.

05:02 "ZACRTAO JE DA PONOVI RIBNIKAR, ALI SA SEČIVIMA" Potresna ispovest oca dečaka ubijenog sa 37 uboda: Andrej je hteo da mu pomogne, a to ga je koštalo života Izvor: Kurir televizija

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