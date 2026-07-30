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Crnoroska policija saopštila je da je sprovela opsežnu policijsku akciju, uhapsila nekoliko osoba i zaplenila arsenal oružja i eksploziv, koji je prema oprativnim informacijama bio namenjen za izvršenje novih likvidacija u obračunu kriminalnih klanova.

U prethodnih 48 sati, kako je saopšteno iz Uprave policije, na teritoriji Crne Gore uhapšene su četiri osobe, među kojima je Andrej Tanaskovski, državljanin Severne Makedonije, koji je 7. avgusta prošle godine na plaži u Pržnu kod Budve pokušao da ubije visokopozicioniranog "škaljarca" Marka Ljubišu Kana.

Hapšenja Tanaskovskog Foto: Uprava policija Crne Gore, Printscreen

- Uhapšeni su i N.M. iz Nikšića, zbog sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog dela, kao i N.T. (49) i S.S. (40) iz Herceg Novog zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, za koje je zaprećena kazna zatvora do 12 godina zatvora - navodi se u saopštenju crnogorske policije.

Velika akcija, kako navode, rezultat je složenih, višemesečnih operativnih i represivnih aktivonsti usmerenih ka članovima organizovanih kriinalnih grupa.

- Policijski službenici juče su na području Herceg Novog locirali takozvane „štek“ stanove za koje policija sumnja da su ih koristila međunarodno traženi begunci, izvršioci najtežih krivičnih dela protiv života i tela, kao i pripadnici organizovanih kriminalnih grupa, kojima su povezane osobe pružale pomoć u skrivanju i stavljala na raspolaganje stanove i oružje - dodaje se.

Prilikom pretresa štek stanova u Herceg Novom u vlasništvu N. T. pronađen je arsenal oružja i municije, eksplozivnih sredstava i druge opreme namenjene za izvršenje najtežih krivičnih dela, odnosno ubistava.

1/7 Vidi galeriju Crnogorska policija zaplenila je oružje Foto: Uprava policije Crne Gore

Policija je zaplenila snajpersku pušku sa optičkim nišanom obrušenog fabričkog broja, automatsku pušku sa okvirom, automatsku pušku Tompson, pušku marke Winchester većeg kalibra bez fabričkog broja, ručni raketni bacač granata M80 tzv. „Zolja“, elektronske detonatorske kapisle, komponente i delovi od improvizovane eskplozivne naprave, PVC pakovanje nepoznate materije nalik na eksploziv, silikonsku masku, 2 para registarskih oznaka, veću količinu municije različitih kalibara, više okvira za vatreno oružje, uređaj za prikriveno snimanje, elektronske uređaje i drugu opremu.

Silikonska maska Foto: Uprava policije Crne Gore

- Pronađeno naoružanje, po svojoj kategoriji, vrsti, karakteristikama i nameni, predstavlja oružje visokog razornog potencijala koje se ne može dovesti u vezu sa zakonitom upotrebom, već, kako smo prethodno naglasili prema operativnim saznanjima i kako postoje indicije, za izvršenjem najtežih krivičnih dela protiv života i tela. Količina pronađenog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava upućuje na sumnju da su bili namenjeni za izvršenje najtežih krivičnih dela u obračunima organizovanih kriminalnih grupa, a njihova vrsta i obim ukazuju da je, po svemu sudeći, bilo planirano izvršenje više napada prema različitim metama, zbog čega osnovano smatramo da smo ovim preventivno-represivnim aktivnostima osujetili namere kriminalnih struktura i sprečili izvršenje teških krivičnih dela - navedeno je iz Uprave policije.