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U nastavku akcije na suzbijanju sive ekonomije pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave Prokuplje, u saradnji sa Poreskom policijom Odseka Niš, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kuršumliji, uhapsili su I. M. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela poreskaprevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja.

On se sumnjiči da je kao odgovorno lice jednog privrednog društva iz Kuršumlije, od 2022. do 2025. godine u poreskim prijavama iskazao lažne podatke, čime je neosnovano ostvario pravo na povraćaj PDV-a i poreski kredit, a takođe i izbegao plaćanje poreza, i na taj način oštetio budžet Republike Srbije u ukupnom iznosu od 52.291.929 dinara.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs

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