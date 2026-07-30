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Državljanin Srbije (37) uhapšen je u Beču zbog sumnje da je prekršio zabranu prilaska bivšoj partnerki (43), napao je u stanu u četvrti Otakring, a potom nasrnuo i na policajca!

Kako penosi austrijski portal oe24, uhapšeni Srbin je najpre na silu pokušao da uđe u stan svoje bivše partnerke. Prema policijskim navodima, on je šutnuo ulazna vrata jer je želeo da vidi svog sina, koji nije bio kod kuće.

- Srbin je pretio ženi i navodno je postao fizički nasilan prema njoj. Kada su policajci stigli, muškarac je bio na stepeništu, vikao je prema stanu i delovao je pijan - navodi policija.

Tokom istrage, ispostavilo se da je Srbinu već izrečena hitna mera zabrane prilaska bivšoj ženi.

- Policajci su nameravali da ga odvedu u policijsku stanicu radi daljeg ispitivanja. Međutim, napadač je iznenada pobegao. Ubrzo nakon toga, zaustavio se, stisnuo pesnice i pretio policajcima koji su uzvrtatili silom. Zatim je priveden zbog sumnje da je pokušao da pruži otpor službenicima prilikom hapšenja - navodi portal oe24.

O slučaju je obavešteno Javno tužilaštvo u Beču i po njihovom nalogu, optuženi je zadržan u pritvoru.