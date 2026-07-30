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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Avduša B. (44) zbog postojanja sumnje da je 30. marta 2026. godine u večernjim časovima na podmukao način pokušao da liši života K.T. u Humskoj ulici.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da je Avduš B. 30. marta oko oko 20:22 časova, na teritoriji GO Savski venac, u Humskoj najpre uočio oštećeni K.T, a zatim potrčao za njom, sustigao je pa joj je prišao sa leđa i počeo da je odvlači u obližnje rastinje gde ju je oborio na zemlju, a zatim oštrim predmetom u obliku šiljka i sečiva, zadao više uboda u predelu vrata i leđa, navodi se u saopštenju.

Usled nailaska prolaznika odustao je od daljeg izvršenja krivičnog dela i otrčao u pravcu železničke stanice „Prokop“.