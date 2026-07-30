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Hrvatska policija objavila je da je uhapšen državljanin Srbije zbog sumnje da je hakovao sisteme više hrvatskih firmi i institucija, ne navodeći međutim ni o kojim se institucijama radi ni s kojom je svrhom je hakovanje izvedeno, a nije navedeno čak ni godište uhapšenog Srbina, iako je praksa da se takve informacije objavljuju.

"Policijski službenici Službe kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad punoletnim državljaninom Republike Srbije zbog počinjenja kaznenih dela Teška kaznena dela protiv računarskih sistema, programa i podataka, kao i Nedozvoljena upotreba ličnih podataka", navodi se u saopštenju.

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Osnovano se sumnja da je osumnjičeni neovlašćeno pristupao računarskim sistemima više pravnih osoba i tela javne vlasti. Na temelju sudskih naloga sprovedene su pretrage prostora, vozila i elektronskih uređaja i tom prilikom su izuzeti predmeti i digitalni podaci koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih dela.

Osumnjičeni je juče, u zakonskom roku, predat pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena Županijskom državnom tužilaštvu u Zagrebu", objavili su iz policije.

Napadnut u pritvoru

Međutim, priča se nije završila predajom pritvorskom nadzorniku budući da je upravo navodnog srpskog hakera u prostorijama jedinice za zadržavanje, rano jutros, pokušao da zadavi 22-godišnji hrvatski pritvorenik s kojim je bio u ćeliji, o čemu je izvestila zagrebačka policija u posebnom saopštenju.

"U četvrtak, 30. jula oko 5.55 sati u Ulici Oranički odvojak na području Črnomerca, u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, za vreme dok su se zajedno nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba, 22-godišnjak je upotrebom telesne snage pokušao da usmrti 33-godišnjeg državljanina Srbije. Policijski službenici su odmah reagovali, pa je po njihovom ulasku u prostoriju prestao s daljnjim napadom. Muškarac je povređe, lekarska pomoć mu je pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Težina povreda za sada nije poznata", izvestila je zagrebačka policija.

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Napad navodno nije imao nikakve veze s optužbama protiv navodnog hakera, već su 22-godišnjaku jednostavno "pukli živci".

Naime, kako se nezvanično saznaje, 22-godišnjak, koji će sada biti osumnjičen za pokušaj ubistva, je osoba koju je policija pre dva dana uhapsila zbog sumnje da je zapalio ulazna vrata stana svoje porodice na Trešnjevci, o čemu je policija izvestila u trećem posebnom saopštenju.

"U sredu, 29. jula oko 1.45 sati na Trešnjevci, u Štefanićevoj ulici, u stambenoj zgradi, 22-godišnjak je došao ispred stana 56-godišnjeg člana porodice koji se u tom trenutku u stanu nalazio s još dvoje članova porodice, 21-godišnjakinjom i 24-godišnjakom. Tada je, kako bi ušao u stan, najpre oštetio prozor, a potom počeo da lupa po vratima. Kad mu nisu otvorili vrata, zapalio je otirače. Požar se proširio na ulazna vrata stana i dva bicikla u vlasništvu 56-godišnjaka. Policijski su službenici su, po primljenoj prijavi, dolaskom na mesto događaja, zatekli i uhapsili 22-godišnjaka, nakon čega su ugasili požar. Tokom gašenja požara obojica su lakše povređena pa im je lekarska pomoć pružena u službenim prostorijama", objavili su tada iz zagrebačke policije.