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Niška policija uhapsila je D.Đ (32) iz tog grada i L.T. (29) iz Pirota zbog sumnje da su proizvodili i prodavali opojne droge, dok je M.A. (35) uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, saopštila je Policijska uprava.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi od L.T. pronašla manju količinu praha za koji se sumnja da je kokain, kao i 150.450 dinara, 1.160 evra i 300 švajcarskih franaka, koji su, kako se sumnja, stečeni prodajom narkotika.

Policija je prethodno zatekla L.T. u trenutku kada je, kako se sumnja, M.A. prodao paketić sa manjom količinom praha za koji se sumnja da je kokain.

Takođe, L.T. i D.Đ. se sumnjiče da su još jednom muškarcu za kojim policija intenzivno traga prodali paketić sa manjom količinom praha za koji se sumnja da je kokain.