U NIŠU UHAPŠENA TROJICA ZBOG KOKAINA! Uhvaćeni na delu - pored droge pronađeno i mnogo para
Niška policija uhapsila je D.Đ (32) iz tog grada i L.T. (29) iz Pirota zbog sumnje da su proizvodili i prodavali opojne droge, dok je M.A. (35) uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, saopštila je Policijska uprava.
Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi od L.T. pronašla manju količinu praha za koji se sumnja da je kokain, kao i 150.450 dinara, 1.160 evra i 300 švajcarskih franaka, koji su, kako se sumnja, stečeni prodajom narkotika.
Policija je prethodno zatekla L.T. u trenutku kada je, kako se sumnja, M.A. prodao paketić sa manjom količinom praha za koji se sumnja da je kokain.
Takođe, L.T. i D.Đ. se sumnjiče da su još jednom muškarcu za kojim policija intenzivno traga prodali paketić sa manjom količinom praha za koji se sumnja da je kokain.
Svoj trojici muškaraca određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.