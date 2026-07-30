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Pripadnici SBPT i SKOR-a UKP MUP Republike Srbije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu i BIA, 30.07.2026. godine, na području Kraljeva, lišili su slobode R. T. (46) iz Istoka, AP KiM, zbog sumnje da je izvršio krivično delo "špijunaža".

Naime, R. T. se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu, bio u saradničkom odnosu sa Albanskom obaveštajnom službom, koja deluje na području AP KiM i da je bio angažovan na prikupljanju i dostavljanju podataka i saznanja o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vosjke Republike Srbije, MUP Republike Srbije i drugih bezbednosnih struktura naše zemlje, a što je za posledicu imalo hapšenje više lica srpske nacionalnosti od strane privremenih kosovskih institucija i progon većeg broja Srba sa područja Zubinog Potoka i severa KiM.

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Hapšenje u Kraljevo Izvor: MUP

Nakon saslušanja R. T. u svojstvu osumnjičenog za napred navedeno krivično delo, istom je odredjeno zadržavanje u trajanju do 48 časova, nakon čega će biti izveden pred nadležno Više javno tužilaštvo u Kraljevu.

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