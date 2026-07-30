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Danas poslepodne došlo je do teške saobraćajne nezgode na starom kaćkom putu u Novom Sadu, prilikom čega je teško povređen motociklista kome je prema nezvaničnim saznanjima, prvenstvo prolaza oduzeo vozač automobila marke "audi".

Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu. Zbrinut je muškarac star 52 godine koji je u svesnom stanju prevezen na odeljenje reanimacije UC KCV.

Muškarac je nakon udarca pao u kanal sa vodom pa su morali da intervenišu i vatrogasci.

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