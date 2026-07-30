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Užasna tragedija dogodila se u nedelju u popodnevnim časovima u centru Beograda, kada je mlađa ženska osoba pala sa šestog sprata stambene zgrade.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 17 časova. Policiji je odmah prijavljeno da je sa visine pala devojka, nakon čega je na lice mesta hitno upućena ekipa Hitne pomoći i policijska patrola. Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Kako se saznaje, na mestu događaja zatečen je državljanin Rusije V. D. (22). On je u razgovoru sa policijom izjavio da se u stanu na šestom spratu nalazio sa svojom devojkom A. K., inače državljankom Kazahstana, koja je iz za sada nepoznatih razloga pala sa terase stana i nastradala na licu mesta.

Policija i nadležno tužilaštvo trenutno sprovode detaljnu istragu i ispituju sve okolnosti ove nesreće kako bi se utvrdilo da li je reč o nesrećnom slučaju, samoubistvu ili je događaju prethodilo nešto drugo.