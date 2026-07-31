Teška saobraćajna nesreća u Stepojevcu noćas: tri vozila učestvovala, sumnja se na smrtne slučajeve i više povređenih.
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TEŠKA NESREĆA KOD STEPOJEVCA Sudar 3 vozila, strahuje se da ima stradalih: Saobraćaj u prekidu (FOTO)
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Teška saobraćajna nesreća dodgodila se noćas u Stepojevcu.
Kako stoji u objavi na društvenim mrežama, učestvovala su tri vozila, a sumnja se da ima smrtno stradalih.
Više osoba je povređeno. Na snazi je obustava saobraćaja ma ovom delu Ibarske magistrale. Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.
Kurir.rs/192
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