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Teška saobraćajna nesreća dodgodila se noćas u Stepojevcu.

Kako stoji u objavi na društvenim mrežama, učestvovala su tri vozila, a sumnja se da ima smrtno stradalih.

Više osoba je povređeno. Na snazi je obustava saobraćaja ma ovom delu Ibarske magistrale. Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.

Kurir.rs/192

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