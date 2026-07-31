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Voze i pijani i drogirani

Voze i pijani i drogirani

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Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća, proteklog vikenda, u kojima je jedna osoba poginula, a četiri su lakše povređene.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali:

ukupno 364 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 19 vozača, koji su vozili

pod dejstvom alkohola i dvojica pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policija je, na području Zrenjanina, zadržala vozača (36) „lade“, koji je upravljao vozilom sa 2,21 promil alkohola u organizmu, vozača (50)„zastave“ sa 1,86 promila alkohola, kao i vozača (19) bicikla na električni pogon, pod dejstvom kanabisa.

Na području Nove Crnje, zadržan je biciklista (49), koji je vozio sa 2,54 promila alkohola u organizmu i vozač (25) „opela“ sa 1,92 promila alkohola.

Takođe, na području Žitišta, zadržan je vozač (58) „fijata“, sa 1,81 promil alkohola u organizmu, na području Novog Bečeja, vozač (37) „škode“ sa 1,42 promila alkohola, a na području Sečnja, vozač (31) „forda“, pod dejstvom kokaina i amfetamina.