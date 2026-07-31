POGINUO ČOVEK, A ČETVORO POVREĐENO, NA PODRUČJU ZRENJANINA. Isključeno 19 pijanih i dvojica drogiranih vozača. U policiji zadržano osmoro!
Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća, proteklog vikenda, u kojima je jedna osoba poginula, a četiri su lakše povređene.
Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali:
- ukupno 364 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 19 vozača, koji su vozili
- pod dejstvom alkohola i dvojica pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Policija je, na području Zrenjanina, zadržala vozača (36) „lade“, koji je upravljao vozilom sa 2,21 promil alkohola u organizmu, vozača (50)„zastave“ sa 1,86 promila alkohola, kao i vozača (19) bicikla na električni pogon, pod dejstvom kanabisa.
Na području Nove Crnje, zadržan je biciklista (49), koji je vozio sa 2,54 promila alkohola u organizmu i vozač (25) „opela“ sa 1,92 promila alkohola.
Takođe, na području Žitišta, zadržan je vozač (58) „fijata“, sa 1,81 promil alkohola u organizmu, na području Novog Bečeja, vozač (37) „škode“ sa 1,42 promila alkohola, a na području Sečnja, vozač (31) „forda“, pod dejstvom kokaina i amfetamina.
Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave, saopštili su iz zrenjaninske policije.