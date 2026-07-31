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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi protiv M. B. (37), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje, saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

- Sumnja se da je on, neprimerno dodirivao maloletnice, prolazeći pored njih u svom automobilu - navodi se u policijskom saopštenju.

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