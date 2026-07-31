Iz PU Sremska Mitrovica saopštili su da će protiv M. B. (37) biti podneta krivična prijava
Saopštenje
OTKRIVEN MANIJAK U STAROJ PAZOVI: Iz automobila pipkao maloletnice, tereti se za polno uznemiravanje!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi protiv M. B. (37), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje, saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.
- Sumnja se da je on, neprimerno dodirivao maloletnice, prolazeći pored njih u svom automobilu - navodi se u policijskom saopštenju.
Reaguj
Komentariši