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Pripadnica policijske uprave u Negotinu (31), noćas je izvršila samoubistvo dok je bila na dežurstvu, nezvanično saznaje Informer.

Kako saznaje ovaj portal, suprug policajke koja je izvršila samoubistvo je bio bivši saobraćajni policajac koji je nastradao.

Nadležni organi su obavili uviđaj i u toku je istraga koja će tačno pokazati uzrok zbog kojeg se dogodila ova stravična tragedija koja je potresla čitav Negotin.

Prema nepotvrđenim informacijama, pretpostavlja se da je u pitanju samoubistvo pištoljem.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.