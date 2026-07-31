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Službenici Odjeljenja bezbednosti Herceg Novi uhapsili su A. K. sa Kosova i Metohije zbog sumnje da je pokušao da siluje državljanku Srbije u jednom apartmanu na području ovog primorskog grada.

Osumnjičeni je 30. jula izvodio građevinske radove u apartmanu u kojem je žena bila angažovana na održavanju higijene. Sumnja se da joj je u jednom trenutku prišao i, koristeći silu, pokušao da sa njom ostvari seksualni odnos.

- Žena je slučaj prijavila policiji, nakon čega su hercegnovski inspektori odmah pokrenuli potragu. Osumnjičeni je lociran u kratkom roku, a nakon prikupljenih obavještenja i konsultacija sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen je slobode - potvrdjeno je za RINU u UP Crne Gore.

A. K. će uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koje će voditi dalji postupak.

Brza reakcija oštećene i policije bila je ključna da osumnjičeni bude pronađen i uhapšen neposredno nakon prijave, dok će sve okolnosti događaja biti utvrđene tokom istrage.