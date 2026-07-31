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Mrtav muškarac, zatečen je jutros u Ulici cara Dušana u Zemunu i to nasred kolovoza!

Policija i Hitna pomoć izašli su na teren po pozivu, ali je lekarska ekipa mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

- Čovek je imao povredu glave i povredu noge. Iskrvario je nasmrt, tako da mu nije bilo spsa - kaže naš izvor i dodaje da se utvrđuje šta se nesrećnom čoveku dogodilo.

1/8 Vidi galeriju Uviđaj na mestu nesreće u Cata Dušana u Zemunu Foto: Kurir

- Za sada se ne zna kako je on zadobio ove povrede, utrđuju se sve okolnosti. Očevidaca, za sada nema, odnosno niko nije video da li je njega udarilo neko vozilo, pa pobeglo, ili je na neki drugi način povređen - objašnjava nam izvor.

Policija na licu mesta obavlja uviđaj.