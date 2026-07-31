Udes se dogodio na putu Čačak–Kraljevo, u mestu Mojsinje, a povređeni muškarac je nakon zbrinjavanja primljen u Jedinicu intenzivnog lečenja.
Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA IBARSKOJ MAGISTRALI: Muškarac (62) završio na intenzivnoj nezi
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Muškarac star 62 godine, teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na Ibarskoj magistrali, na putu Čačak–Kraljevo, u mestu Mojsinje.
Povređeni je u Opštu bolnicu u Čačku dovezen u pratnji ekipe Službe hitne pomoći, nakon čega je zbrinut u Urgentno-prijemnoj službi.
- Posle obavljene dijagnostike, zbog težine zadobijenih povreda primljen je u Jedinicu intenzivnog lečenja, gde je zadržan na daljem lečenju - potvrdila je za RINU, PR čačanske bolnice Marija Stranjanac.
Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode biće utvrđene istragom.
Kurir.rs
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