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Muškarac star 62 godine, teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se jutros dogodila na Ibarskoj magistrali, na putu ČačakKraljevo, u mestu Mojsinje.

Povređeni je u Opštu bolnicu u Čačku dovezen u pratnji ekipe Službe hitne pomoći, nakon čega je zbrinut u Urgentno-prijemnoj službi.

- Posle obavljene dijagnostike, zbog težine zadobijenih povreda primljen je u Jedinicu intenzivnog lečenja, gde je zadržan na daljem lečenju - potvrdila je za RINU, PR čačanske bolnice Marija Stranjanac.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode biće utvrđene istragom.

Kurir.rs

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