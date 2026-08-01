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Užičanka Vera Pitulić (41) koju je, kako se sumnja, u noći između 18. i 19. jula ubio partner, bodibilder Doni Benedikt, nije bila živa kada je njeno telo stavljeno u automobil i ostavljeno pored auto-puta, saopštila je policija.

Iz policije su zvanično saopštili da su u Benediktovoj kući pronađeni tragovi krvi i varikine, kao i da je nesrećna žena imala brojne podlive i povrede po glavi i telu.

- Policija je 22. jula uhapsila Verinog dečka, Donija Benedikta (38) zbog optužbe za ubistvo prvog stepena, a on je odveden u zatvor okruga Kolin, gde je, prema sudskim dokumentima, i dalje bez kaucije - prenosi portal star-telegram.

Prema zvaničnom saopštenju, ključni dokazi koji su doveli do hapšenja osumnjičenog su izjave svedoka, snimci kamera, kao i forenzički tragovi. Klupko zločina počelo je da se odmotava pošto je Benedikt slagao policiju da kobne noći nije bio sa Verom.

1/10 Vidi galeriju Ubijena Vera Pitulić Foto: Facebook

Podsetimo, Vera Pitulić poslednji put viđena je živa na žurci pored bazena, u društvu Benedikta. Prema svedočenju njihovih prijatelja, tokom slavlja je izbila svađa između njih jer je uhapšeni pravio Veri ljubomorne scene. Kako su ispričali, zajedno su otišli sa žurke i nesrećnu ženu, majku dvoje dece, od tada niko nije video ni čuo.

- Prijatelji sumnjaju da je motiv ubistva Benediktova bolesna ljubomora i Verin pokušaj da izađe iz tog odnosa - preneli su mediji.

Zabrinuti prijatelji, prijavili su njen nestanak 20. jula i policiji otkrili da je Verin telefon poslednji put bio na lokaciji u blizini Benediktove kuće. Policija ga je kontaktirala, ali je on tvrdio da nisu bili zajedno, sve dok nije suočen sa snimkom sa jedne kamere koje je snimila njega i Veru 18. jula posle ponoći.

- Kada je saznao za snimak promenio je priču, tvrdeći da su se rastali nakon svađe. Poliiciji je poslao i fotografiju od te noći, na kojoj je ona nosila ružičasti kupaći kostim i crno-bele japanke. Upravo kupaći i japanke pronađeni su u torbi u automobilu, zajedno sa razbijenim mobilnim telefonom. Forenzička analiza otkrila je krv na svim ovim predmetima - potvrđeno je iz policije.

Mesto na kom je pronađeno telo u automobilu Foto: Screenshot YT, Facebook

Analize mobilnog telefona Vere Pitulić pokazale su da je ona sa žurke otišla u Benediktovu kuću i da je telefon bio aktivan do dva sata iza ponoći.

- Novi dokazi koji su pronađeni posle otkrivanja njenog tela u automobilu, doveli su do pretresa kuće Donija Benedikta. U vešernici su pronađene krpe, a u garaži u kanti za smeće i galon varikine. Policajci su otkrili dve rupe na zidu, a potom uz specijalne metode za otkrivanje obrisanih tragova krvi, utvrdili da je njegova kuća mesto zločina. Na mestu oštećenja na zidu, na podu ispod, u kuhinjskoj sudoperi, lavabou i na podu kupatila otkrili su tragove krvi. Bilo je jasno da je krv čišćena u najmanje dva dela kuće - otkrili su oni.

Kako prenosi američki portal, tokom trajanja uviđaja u kući strave, u nju je došla i bivša Benediktova devojka, koja je izjavila da je uhapšeni bio nasilan i prema njoj, tokom veze koja je trajala oko godinu i po dana. Bivša devojka je, navodno, izjavila i da je noć posle ubistva u kući, 20. jula, na njegov poziv došla u kuću i da je primetila tada rupu na zidu.

- Njegovo ponašanje je bilo nepredvidivo. On je temperamentan i posesivan. Mislim da je bio u stanju da ubije zbog toga - izjavila je, navodno, ona policiji.

1/5 Vidi galeriju Doni N. sumnjiči se za ubistvo Vere Pitulić Foto: Facebook

Tokom istrage, otkriveno je da je Doni Benedikt bio hapšen i 2023. godine i to zbog optužbi za fizičko nasilje u porodici.

- Pozivamo sve koji su možda doživeli ili bili svedoci porodičnog nasilja u koje je umešan ovaj osumnjičeni, ili koji imaju informacije relevantne za istragu, da kontaktiraju policijsku upravu Karltona - uputila je apel lokalna policija.

Vera Pitulić, majka dvoje maloletne dece koja nisu bila u Dalasu u vreme zločina, jer su bili kod oca, u SAD doselila se 2013. U Dalasu je radila kao učiteljica u školi u koju su išli i njeni sinovi.