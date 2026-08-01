OTKRIVEN MOTIV UBISTVA VERE PITULIĆ U DALASU: Policija sklopila sve kockice jezivog zločina, kupaći kostim i japanke ključ u istrazi!
Užičanka Vera Pitulić (41) koju je, kako se sumnja, u noći između 18. i 19. jula ubio partner, bodibilder Doni Benedikt, nije bila živa kada je njeno telo stavljeno u automobil i ostavljeno pored auto-puta, saopštila je policija.
Iz policije su zvanično saopštili da su u Benediktovoj kući pronađeni tragovi krvi i varikine, kao i da je nesrećna žena imala brojne podlive i povrede po glavi i telu.
- Policija je 22. jula uhapsila Verinog dečka, Donija Benedikta (38) zbog optužbe za ubistvo prvog stepena, a on je odveden u zatvor okruga Kolin, gde je, prema sudskim dokumentima, i dalje bez kaucije - prenosi portal star-telegram.
Prema zvaničnom saopštenju, ključni dokazi koji su doveli do hapšenja osumnjičenog su izjave svedoka, snimci kamera, kao i forenzički tragovi. Klupko zločina počelo je da se odmotava pošto je Benedikt slagao policiju da kobne noći nije bio sa Verom.
Podsetimo, Vera Pitulić poslednji put viđena je živa na žurci pored bazena, u društvu Benedikta. Prema svedočenju njihovih prijatelja, tokom slavlja je izbila svađa između njih jer je uhapšeni pravio Veri ljubomorne scene. Kako su ispričali, zajedno su otišli sa žurke i nesrećnu ženu, majku dvoje dece, od tada niko nije video ni čuo.
- Prijatelji sumnjaju da je motiv ubistva Benediktova bolesna ljubomora i Verin pokušaj da izađe iz tog odnosa - preneli su mediji.
Zabrinuti prijatelji, prijavili su njen nestanak 20. jula i policiji otkrili da je Verin telefon poslednji put bio na lokaciji u blizini Benediktove kuće. Policija ga je kontaktirala, ali je on tvrdio da nisu bili zajedno, sve dok nije suočen sa snimkom sa jedne kamere koje je snimila njega i Veru 18. jula posle ponoći.
- Kada je saznao za snimak promenio je priču, tvrdeći da su se rastali nakon svađe. Poliiciji je poslao i fotografiju od te noći, na kojoj je ona nosila ružičasti kupaći kostim i crno-bele japanke. Upravo kupaći i japanke pronađeni su u torbi u automobilu, zajedno sa razbijenim mobilnim telefonom. Forenzička analiza otkrila je krv na svim ovim predmetima - potvrđeno je iz policije.
Analize mobilnog telefona Vere Pitulić pokazale su da je ona sa žurke otišla u Benediktovu kuću i da je telefon bio aktivan do dva sata iza ponoći.
- Novi dokazi koji su pronađeni posle otkrivanja njenog tela u automobilu, doveli su do pretresa kuće Donija Benedikta. U vešernici su pronađene krpe, a u garaži u kanti za smeće i galon varikine. Policajci su otkrili dve rupe na zidu, a potom uz specijalne metode za otkrivanje obrisanih tragova krvi, utvrdili da je njegova kuća mesto zločina. Na mestu oštećenja na zidu, na podu ispod, u kuhinjskoj sudoperi, lavabou i na podu kupatila otkrili su tragove krvi. Bilo je jasno da je krv čišćena u najmanje dva dela kuće - otkrili su oni.
Kako prenosi američki portal, tokom trajanja uviđaja u kući strave, u nju je došla i bivša Benediktova devojka, koja je izjavila da je uhapšeni bio nasilan i prema njoj, tokom veze koja je trajala oko godinu i po dana. Bivša devojka je, navodno, izjavila i da je noć posle ubistva u kući, 20. jula, na njegov poziv došla u kuću i da je primetila tada rupu na zidu.
- Njegovo ponašanje je bilo nepredvidivo. On je temperamentan i posesivan. Mislim da je bio u stanju da ubije zbog toga - izjavila je, navodno, ona policiji.
Tokom istrage, otkriveno je da je Doni Benedikt bio hapšen i 2023. godine i to zbog optužbi za fizičko nasilje u porodici.
- Pozivamo sve koji su možda doživeli ili bili svedoci porodičnog nasilja u koje je umešan ovaj osumnjičeni, ili koji imaju informacije relevantne za istragu, da kontaktiraju policijsku upravu Karltona - uputila je apel lokalna policija.
Vera Pitulić, majka dvoje maloletne dece koja nisu bila u Dalasu u vreme zločina, jer su bili kod oca, u SAD doselila se 2013. U Dalasu je radila kao učiteljica u školi u koju su išli i njeni sinovi.
Njeni prijatelji i porodica pokrenuli su akciju preko sajta "gofundme" kako bi prikupili novčanu pomoć za prebacivanje njenog tela u rodne Uziće, gde će biti sahranjena.