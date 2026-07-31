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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Pazaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su A. H. (1980), DŽ. B. (1982), S. Š. (1969) i I. R. (1986), svi iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina.

Policija upala na auto-placeve u Novom Pazaru Foto: MUP Srbije

Policija je kontrolom šest auto-placeva u Novom Pazaru privremeno oduzela 52 putnička vozila i prateću dokumentaciju, za koje se sumnja da su bili predmet nedozvoljene trgovine.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

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