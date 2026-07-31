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Rano jutros oko tri sata, došlo je do požara u Ulici Branka Radičevića u Savinom Selu kod Vrbasa, a jedna osoba je nastradala, piše Instagram stranica 193_ns. 

- Na lice mesta izašla su dva vozila iz Vatrogasno-spasilačkog voda Vrbas. Dolaskom na lice mesta, zatečen je požar u razbuktaloj fazi, a vatra je izlazila kroz prozore objekta - navodi se u objavi na Instagram stranici 193_ns. 

Kako dodaju, izgorelo je oko 50 kvadrata objekta, a pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice u jednoj od prostorija pronašli su telo nastradale osobe.

Utvrđuju se uzroci izbijanja požara.

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