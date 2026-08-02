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Prošla je 21 godina od ubistva koje je zauvek promenilo život jedne porodice i ostalo jedno od najtežih nerešenih poglavlja crne hronike u Užicu. Pevačica Tanja Ćosić (34) ubijena je 1. avgusta 2005. godine u naselju Krčagovo, kada je njen automobil raznet eksplozivnom napravom postavljenom ispod vozila. Više od dve decenije kasnije, javnost i dalje nema odgovor ko je postavio bombu, ko je naručio likvidaciju i zbog čega je mlada žena morala da plati najvišu cenu.

Foto: Printscreen/Youtube

Tanja Ćosić bila je poznata Užičanima kao pevačica muzičkog sastava "Idila bend". Ljudi koji su je poznavali opisivali su je kao mirnu, dobrodušnu i nenametljivu osobu. Živela je sa roditeljima i malim sinom, koji je u trenutku tragedije imao svega tri i po godine.

Razneta sa 10 kilograma eksploziva

Tog jutra, u Ulici Jovana Sterije Popovića u naselju Krčagovo, Tanja je prišla svojoj "škodi feliciji". Otključala je automobil, sela unutra i u trenutku kada je pokušala da pokrene vozilo, odjeknula je snažna eksplozija. Detonacija je bila toliko jaka da je uzdrmala čitavo naselje. Delovi automobila razleteli su se na sve strane, popucala su stakla na okolnim zgradama, a stanari su izašli na ulice ne znajući šta se dogodilo. Na lice mesta ubrzo su stigli policija, istražni organi i ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt tridesetčetvorogodišnje pevačice.

1/6 Vidi galeriju Ubistvo pevačice Tanje Ćosić u Užicu 1. avgusta 2005. godine Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

U prvim trenucima nakon eksplozije pojavile su se informacije da je možda došlo do nesreće u vozilu, ali su prvi rezultati istrage pokazali da se radilo o planiranom napadu. Utvrđeno je da je ispod automobila bila postavljena eksplozivna naprava, a prema tadašnjim navodima, korišćeno je oko 10 kilograma eksploziva.

Koliko je eksplozija bila snažna pokazivalo je i stanje na mestu zločina. Delovi vozila leteli su po okolini, a jedan deo automobila preleteo je okolnu zgradu i pao na drugi parkirani automobil.

Motiv za likvidaciju

Istraga je od samog početka pokušavala da pronađe motiv za likvidaciju. Prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, jedan od pravaca bio je da Tanja nije bila direktna meta, već da je njeno ubistvo predstavljalo poruku njenom tadašnjem partneru Mirku Nikoliću, poznatom kao Crnogorac.

Likvidacija Duška Jovanovića, urednika podgoričkog lista "Dan" Foto: EPA/ROBERT VOS, EPA

Nikolić je u to vreme trebalo da bude svedok na suđenju Damiru Mandiću, tada optuženom za likvidaciju Duška Jovanovića, glavnog urednika podgoričkog lista "Dan". Prema navodima koji su se pojavljivali tokom istrage, upravo je njegov sukob sa kriminalnim krugovima mogao biti povezan sa napadom na Tanju. Sam Nikolić je kasnije, tokom saslušanja, potvrdio da je smatrao da je ubistvo njegove partnerke bilo upozorenje upućeno njemu.

Ipak, uprkos godinama istrage i različitim pravcima u kojima se slučaj kretao, ubistvo Tanje Ćosić nikada nije dobilo sudski epilog. Niko nije odgovarao za njenu smrt, a porodica ni danas nema odgovor na pitanje ko je ubio mladu pevačicu.

"Ko je ubio moju ćerku?"

Najveću borbu svih ovih godina vodila je njena majka Mica Ćosić, koja nikada nije odustala od pokušaja da sazna istinu o smrti svoje ćerke.

- Za sve ove godine niko me nije udostojio odgovora ko je ubio moju ćerku. Ona je zaslužila bar toliko da se njen ubica privede pravdi - kazala je Mica Ćosić u jednom intervjuu pre 10-ak godina.

Majka ubijene pevačice godinama je pokušavala da dobije informacije o istrazi, obraćajući se različitim institucijama, ali bez odgovora koji bi joj doneo mir.

- Obraćala sam se na stotine adresa i samo mi govore 'da se radi na tom slučaju', ali ja im ne verujem. Ne zna se kome sam sve pisala i šta sam sve pokušala da dođem do istine. Samo to me još drži u životu, jer je moja Tanja zaslužila da se njen ubica otkrije. To je zaslužio i njen sin, koji je ostao bez majke kad je imao samo tri i po godine. Evo i sad, na godišnjicu njenog ubistva, i dalje ne znam ko je kriv - dodala je Mica tada.

Mica Ćosić Foto: Printscreen/Youtube

Mica Ćosić je ranije govorila da njena ćerka nije imala neprijatelje i da veruje da je stradala zbog sukoba u koje sama nije bila umešana.

- Moja ćerka nije imala neprijatelja, ali je njen tadašnji momak Mirko Nikolić došao u sukob sa kriminalcima koji su mu se osvetili njenim ubistvom. Ne znajući s kim ima posla, Tanja je glavom platila sve njegove dugove i neraščišćene račune - rekla je.

Nakon ubistva ćerke, Mica Ćosić vodila je i borbu za prava svog unuka.

- Sa Mirkom je dobila sina, a ja sam posle ubistva morala na sudu dugo da dokazujem da je mora da plaća alimentaciju. Tu bitku sam na kraju dobila - tvrdila je.

Nepunih 15 meseci nakon likvidacije Tanje Ćosić, Mirko Nikolić i sam je bio meta napada. U sačekuši na Zlatiboru 24. decembra 2006. godine na njega su ispaljena četiri hica, ali je preživeo.

Zbog pokušaja ubistva Nikolića, kao i zbog ubistva košarkaša Jovana Manovića u beogradskom kafiću "Zodijak" 2008. godine, Bojan Baćković iz Užica i Milanko Ivanović iz Čajetine osuđeni su na po 20 godina zatvora.

Međutim, ta presuda nije donela odgovor porodici Tanje Ćosić. Slučaj njene likvidacije ostao je bez poznatog izvršioca i bez odgovora na pitanje ko je naredio da mlada žena bude ubijena.

Dvadeset jedna godina kasnije, ime Tanje Ćosić i dalje se pamti u Užicu. Iza nje su ostali porodica koja čeka istinu, sin koji je odrastao bez majke i nerešena pitanja koja prate jedan od najpotresnijih zločina ovog kraja.