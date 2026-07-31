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Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Veljka T. (27) zbog sumnje da je 6. juna prošle godine u Grockoj pokušao da na podmukao način ubije M.N., u čemu mu je pomogao okrivljeni Nikola M.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Veljku T. se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju, a Nikoli M. krivično delo teško ubistvo u pokušaju u pomaganju. Tužilaštvo je predložilo sudu da Veljku T. i Nikoli M. produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako se navodi, sumnja se da su oni kobnog dana oko 15 sati došli do kuće oštećenog „fiat pandom“ kojim je upravljao Veljko T., dok se na mestu suvozača nalazio Nikola M. koji je sa svog mobilnog telefona pozvao oštećenog i rekao mu da izađe ispred kuće, a potom se na telefon okrivljenog Nikole M. javio Veljko T. i oštećenom M.N. rekao „Izađi ako smeš“, što je oštećeni i učinio, ne očekujući da ga Veljko T. čeka u kolima zajedno Nikolom M. i da će nakon toga da startuje vozilo i udari u njega.

- Usled tog udarca automobila oštećeni M.N. je pao unazad na pod, a od siline udarca automobila došlo je i do izbijanja kapije iz ležišta, koja je pala u dvorište oštećenog. Nakon toga okrivljeni su izašli iz vozila, pa je Veljko T. prišao oštećenom koji je ležao na podu i zadao mu više udaraca pesnicom u glavu i telo, pa je u jednom trenutku okrivljeni počeo oštećenog da davi obraćajući mu se rečima „Hoćeš da te zadavim“, dok oštećeni nije pružao nikakav otpor - opisano je šta se dešavalo ispred dvorišta kuće.

Nikola M. je stajao pored njih i, kako se dodaje, nije sprečio Veljka T. da zadaje udarce oštećenom, niti je oštećenom pružio pomoć, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede.