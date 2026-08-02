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Presuda Višeg suda u Beogradu kojom su oglašeni krivim i osuđeni na zatvorske kazne Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršanjaka i radnika obezbeđenja i ranio još pet učenika i nastavnicu istrorije, kako Kurir saznaje, napisana je na 282 strane.

Ovom presudom, podsetimo, Vladimir Kecmanović je zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja osuđen na 14 godina i šest meseci zatvora, dok je Miljana kažnjena sa dve godine i 11 meseci zatvora.

Detaljno obrazloženje

U detaljnom obrazloženju presude, koje je javno saopšteno u junu u sudnici tokom izricanja presude, sudija Dragan Martinović analizirao je sve izvedene dokaze, uključujući i iskaze ubice, ali i odnose u porodici.

Tužilaštvo traži veće kazne Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je podnelo žalbe na presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović i da u žalbama traži da oni budu osuđeni na maksimalne zatvorske kazne, odnosno da Vladimiru Kecmanoviću kazna bude povećana na 14 godina i 11 meseci zatvora, a Miljani Kecmanović na tri godine zatvora. Branioci, kao ni sami okrivljeni, kako nezvanično saznajemo, još uvek se nisu žalili na presudu.

- Pošto istekne zakonski rok za podnošenje žalbi, one će zajedno sa presudom biti predate Apelacionom sudu u Beogradu. Ovaj sud, ima mogućnost da potvrdi presudu, da preinači visine kazni ili da eventualno sam otvori glavni pretres i izvede neke od dokaza, pre donošenja odluke - objašnjava sagovornik Kurira.

- Iz poruka koje su razmenjivali majka i sin proizilazi da nisu razvili odnos ljubavi, topline, sigurnosti i privrženosti, poruke ukazuju na neadekvatne emocionalne odgovore, visok nivo konflikta i jaku emocionalnu napetost, komunikaciju u kojoj oboje povremeno koriste teške reči. Takođe, maloletni ubica je govorio u iskazu da je njegovoj majci bilo važno da bude najbolji, da ostvaruje svoj pun potecijal, da daje sve od sebe i ljutila se što nije postizao najbolje rezultate, ispoljavala je bes, vikala na njega, a on se ljutio na nju što ga pritiksa i nezadovoljstvo što mu je nametala pritisak uticalo je na to da uradi u školi to što je uradio - zaključilo je sudsko veće.

1/8 Vidi galeriju Tužne slike ispred OŠ "Vladislav Ribnikar" posle masakra Foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić, Dado Đilas



Umesto da primete kako utiču na njegovu psihu, i da ga po savetu razredne starešine odvedu kod dečijeg psihologa, roditelji su maloletniku koji je postao najveći masovni ubica u istoriji Srbije, omogućili da ide u streljanu i da uči da puca iz očevog oružja iz kog je kobnog dana i počinio masakr. Sudija je podsetio da ga je otac najmanje pet puta vodio u streljanu, a arsenal u kući učinio mu je dostupnim.

- Roditelji nisu vršli kontrolu deteta od 13 godina. Maloletnik je dve ili tri nedelje pre masakra odlučio i planirao da počini zločin. Tada je napravio spisak sa imenima dece i skicu škole, koji su i pronađeni u fioci radnog stola. Dana, 1. maja 2023. oružje i municiju je iz hodnika stana preneo u fioku svog radnog stola u svojoj spavaćoj sobi, ali roditelji ništa od toga nisu primetili - rekao je, između ostalog u javnom obrazloženju presude sudija.

Činjenica da je dete od 13 godina i devet meseci za dva minuta i jedan sekund ispalilo 66 metaka, da je ubilo 10 ljudi, za sud je bila jasan znak da je maloletnik bio psihički zapušten i da porodica ni najmanje nije vodila računa o njegovim interesovanjima, onome što radi, pa čak nije veliki značaj pridavala ni tome što je u periodu od nekoliko meseci pre masakra puno izostajao iz škole.

1/5 Vidi galeriju Vladimir i Miljana Kecmanović Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Stefan Stojanović MONDO, Marko Karović

Presuda u brojkama x 30 oštećenih je ispitano tokom suđenja

x 14 svedoka dalo je iskaze

x 414 fotografija je izvedeno kao dokaz

x 28 video snimaka je pogledano u sudnici

x 1 audio zapis je preslušan u sudnici



- On je znao da čini nešto nedozvoljeno i zakonom kažnjivo, svoje radnje je planirao korak po korak, kasnio je u školu, tempirao je vreme kada će ući u školu, da to ne bude u toku odmora kada je gužva, nego pre zavaršetka prvog časa kada će u učionici biti deca koja su mu bila prioritet, nije poneo knjige već dva pištolja 92 metka i četiri Molotovljeva koktela, a nakon završetka je razoružao sebe i predao se, pozvao policiju, a ne roditelje. Ispoljio je nedostatak emocionalne empatije i egocentrizam, egoizam, loše moralno rasuđivanje i antisocijalno ponašanje - rekao je sudija.

Strah od majke